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台南5期重劃區建平8街寬度不一 市府斥資3千萬元打通瓶頸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平5期重劃區建平8街，道路寬度不一，形成交通瓶頸，市府將投入3000萬元進行拓寬工程。圖／南市工務局提供
台南市安平5期重劃區建平8街，道路寬度不一，形成交通瓶頸，市府將投入3000萬元進行拓寬工程。圖／南市工務局提供

台南市安平區建平8街位在早期規畫的5期重劃區內，道路寬度不一，隨著地區發展，形成交通瓶頸，市府透過都市計畫變更，將投入3000萬元進行拓寬工程，待台電完成電箱遷移後，預計5月底前進場施工，明年農曆年前完工通車。

工務局表示，地方反映這條道路交通問題，市長黃偉哲順應民情，促成該道路都市計畫變更，將8公尺道路拓寬為10公尺路寬，並一併改善該路段側溝老舊、斷面不足等問題，另協調取得台灣高等法院台南分院、台灣高等檢察署台南分署及南市教育局等機關單位同意，無償提供土地增設2公尺人行道優化空間，工程總經費約3000萬元。

安平區建平8街原為安平5期重劃完成範圍，由於當時都市計畫規劃寬度不一，建平8街自建平路至國平路段寬度為10公尺，而自國平路至育平路段的380公尺，都市計畫寬度則為8公尺，隨著安平區發展迅速，因道路寬度不一，造成人車爭道險象環生。

安平平通里長魏富翔表示，道路拓寬後，將有效降低人車爭道及會車困難、交通事故發生，而且在拓寬道路北（單）側額外增設置2公尺人行道，將大幅提升該區域的居住環境品質，未來附近民眾出入往國平路、育平路及永華路十分方便。

工務局表示，城市開發交通建設是非常重要環節，除開闢大條道路建構大眾便捷交通網，區里巷弄間的道路，更是攸關民眾出入安全與便利，不能馬虎，所以市府在能力範圍內，都會積極配合地方需求，開闢或拓寬巷弄道路，為民眾打造安全舒適的社區道路與優質生活環境。

都市計畫 人行道 台南 重劃區

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