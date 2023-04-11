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台南觀光夯 旅宿業躍居6都第1 客房收入大增10.26億元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市旅宿業家數即將突破800家，居六都之首。圖／台南市觀旅局提供
台南市旅宿業家數即將突破800家，居六都之首。圖／台南市觀旅局提供

台南觀光夯，據交通部觀光局台灣旅宿網最新統計資料，南市旅宿業家數即將突破800家，居6都之首，且客房收入持續成長，去年下半年度整體旅宿業客房收入，較去年上半年度同期增加10.26億元，並新增25家業者，顯示台南觀光前景備受肯定。

台南旅宿業前景看好，甚至近來每逢連假檔期爆出遊潮，幾乎是一房難求；原大億麗緻酒店熄燈近3年，至今仍未見「開門」，據指出，先前也傳出有多家飯店業者來與「房東」國泰集團洽詢接手，但每年租金近1億元，在價碼協調上一直談不攏，市府也很心急，希望在市中心蛋黃區的大億麗緻能早日再加入服務。

市長黃偉哲表示，在國人共同堅守防疫下，去年國內疫情逐漸趨緩，市府超前部署結合觀光產業公協會共同推出全台首創「觀光復原者聯盟」，整合美食小吃、在地伴手禮、觀光工廠、旅館及民宿等觀光產業，搶先爭取國人疫後出遊意願，並協助觀光產業提早整備迎接未來國際旅客，也因此台南市旅宿業能在去年下半年度開出紅盤。

觀光旅遊局代理局長林國華指出，依據交通部觀光局統計資料，台南市在六都中旅宿業家數穩居冠軍，安平雅樂軒酒店、禧榕軒大飯店及福爾摩沙遊艇酒店等大型旅館去年先後取得登記證營業，而民宿也持續欣欣向榮，吸引眾多返鄉青年投入，顯示觀光產業在佈局疫後觀光更為青睞台南。

觀光旅遊局在輔導的重心也鎖定未來趨勢，鼓勵旅宿業提升服務品質之餘，也要積極投入環保及永續經營。目前台南市取得環保標章及環保旅店的旅宿業都在全國名列前茅，去年9月率全國地方政府之先，與GSTC（全球永續旅遊委員會）及Agoda三方合作，開辦STTP（永續觀光培訓課程），進一步協助台南旅宿業接軌國際及永續觀光發展。

後疫時代台南再創旅遊熱潮，觀旅局提醒旅客，務必先上交通部觀光局「台灣旅宿網」或「台南旅遊網」查詢合法旅館及民宿，選擇合法旅宿安全安心有保障。

原大億麗緻酒店熄燈近3年，市府期待能夠早日招商成功加入觀光服務。圖／取自台南市政府網站
原大億麗緻酒店熄燈近3年，市府期待能夠早日招商成功加入觀光服務。圖／取自台南市政府網站

台南 觀光局 黃偉哲

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