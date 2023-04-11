揮別閒置的日子 78歲日式老宿舍換新面紗亮相

雲林縣斗南國小歷史建築日式宿舍興建於1945年，原是教職員宿舍群，已故書法大師陳岳山、台灣十大美術家之一的沈耀初，均曾長年在此居住，縣府十多年前登錄為歷史建築，並委託建築師李豐村修復，耗時2年終於完工，今以「斗南文薈館」亮相，由「陳岳山先生書法特展」為這座藝文特展空間揭幕。

斗南國小歷史建築日式宿舍為雙拼的典型建築，當時因處於二戰末期，物資缺乏，其構法及用料與其他日治時期建築有些差異；擁有修復古坑永光派出所宿舍、斗南分局舊辦公廳舍等日式建築修復經驗的李豐村，此次也為母校宿舍進行調研和修復。

李豐村說，修復過程保留勘用的木料素材，重塑整體建築結構，更延續原工法以稻屑、稻穀、稻草、稻殼及黏土漿重建「竹編夾泥牆」，讓舊建築保有老靈魂，活出新生命。

斗南國小日式宿舍為斗南國小教師、屋主許繼寬，及沈耀初、陳岳山等人的故居，整體建物為日式風格，也因孕育出優秀藝術家而瀰漫著文藝氣息，不過宿舍曾閒置10多年，乏人照料，庭前荒煙漫草，屋內梁柱傾頹、殘破不堪，一度是民眾嫌惡之處。

歷經李豐村花5年時間調查研究及施工，斗南國小日式宿舍今以文薈館之姿，復刻文化傳承的時代意義，縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛及縣府文化觀光處長陳璧君、教育處長邱孝文和地方仕紳今為該館揭牌剪綵。

張麗善表示，該館由斗南國小負責維護管理，並作為藝文特展空間，首展「陳岳山先生書法特展」，具修復後代表性意義，現場展示墨寶書畫實品，也結合平板、手機與VR等科技導覽，未來換展仍可透過科技載具觀賞。

斗南國小校長王俊孝說，該館每季推出新主題，展示在地藝術家及學生藝文作品，並作為斗南國小藝術課程基地，及全縣書畫藝術教學場域，開放民眾自由參觀時間為每周三至周日上午9點到下午4點45分。