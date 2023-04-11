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3位藝術家暌違40年看畫展久別重逢 回味昔日文青美好歲月

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
書法家蔡奇勳(右)三弦詩社社長陳文政(右)剪紙藝術家徐皖華(中)相隔40年，日前在台南空相美術館顧問呂英美安排下重相逢。圖／呂英美提供
書法家蔡奇勳(右)三弦詩社社長陳文政(右)剪紙藝術家徐皖華(中)相隔40年，日前在台南空相美術館顧問呂英美安排下重相逢。圖／呂英美提供

書法家蔡奇勳、三弦詩社社長陳文政、剪紙藝術家徐皖華，40年前是嘉義市分別就讀華商、大同商職的18歲文青，因參加嘉義救國團文藝營相識，畢業後各奔東西，藝文領域各擅專長，相隔40年，3人日前在台南空相美術館顧問呂英美安排下，參觀嘉義市嘉木居為猝逝素人畫家李貞誼畫展中重相逢，三人驚喜說「太開心、太神奇了！」

嘉市53歲女畫家李貞誼，2月肝癌猝逝，她生前喜歡舊木屋活化的「嘉木居」氛圍，向店長表達希望在此辦畫展，「嘉木居」主人薛俊朋得知李貞誼病逝，免費提供場地為她舉辦書展圓夢，共展出百餘幅水彩畫作品義賣，所得捐作公益。

呂英美2021年4月，因分別接待藝術家蔡奇勳、陳文政、徐皖華參觀空相美術館，無心插柳，促成3位40年未見的文青，久別重逢，他們上次見面都才18歲，他們3人因藝術結緣，也因藝術讓他們重逢，他們往來談論藝文的信件，都還是用毛筆寫的。

蔡奇勳、徐皖華目前從事書法創作教學，陳文政寫的詩，通常由蔡奇勳用書法寫出，紀念久別重逢，蔡奇勳現場揮毫贈徐皖華「夢」字，40年如一日，讓徐皖華既驚又喜、感動不已，兩人買李貞誼遺作油畫，捐助公益。

蔡奇勳、陳文政華商廣告科畢業，是李貞誼的學長校友，陳文政結合美食與藝文，曾在自家「九代蔥油餅」舉辦詩人節特展，結合詩、書、畫、燒烙，展出5件以嘉義美景為主題的新作，書法家蔡奇勳應景彈唱「夢屈原」，傳為藝文美談。

書法家蔡奇勳（左）現場揮毫贈徐皖華「夢」字，40年如一日，讓徐皖華既驚又喜。圖／呂英美提供
書法家蔡奇勳（左）現場揮毫贈徐皖華「夢」字，40年如一日，讓徐皖華既驚又喜。圖／呂英美提供
書法家蔡奇勳現場揮毫贈徐皖華「夢」字，40年如一日，讓徐皖華既驚又喜。圖／呂英美提供
書法家蔡奇勳現場揮毫贈徐皖華「夢」字，40年如一日，讓徐皖華既驚又喜。圖／呂英美提供

嘉義 美術館 書法家 文青

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