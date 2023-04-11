3位藝術家暌違40年看畫展久別重逢 回味昔日文青美好歲月

書法家蔡奇勳、三弦詩社社長陳文政、剪紙藝術家徐皖華，40年前是嘉義市分別就讀華商、大同商職的18歲文青，因參加嘉義救國團文藝營相識，畢業後各奔東西，藝文領域各擅專長，相隔40年，3人日前在台南空相美術館顧問呂英美安排下，參觀嘉義市嘉木居為猝逝素人畫家李貞誼畫展中重相逢，三人驚喜說「太開心、太神奇了！」

嘉市53歲女畫家李貞誼，2月肝癌猝逝，她生前喜歡舊木屋活化的「嘉木居」氛圍，向店長表達希望在此辦畫展，「嘉木居」主人薛俊朋得知李貞誼病逝，免費提供場地為她舉辦書展圓夢，共展出百餘幅水彩畫作品義賣，所得捐作公益。

呂英美2021年4月，因分別接待藝術家蔡奇勳、陳文政、徐皖華參觀空相美術館，無心插柳，促成3位40年未見的文青，久別重逢，他們上次見面都才18歲，他們3人因藝術結緣，也因藝術讓他們重逢，他們往來談論藝文的信件，都還是用毛筆寫的。

蔡奇勳、徐皖華目前從事書法創作教學，陳文政寫的詩，通常由蔡奇勳用書法寫出，紀念久別重逢，蔡奇勳現場揮毫贈徐皖華「夢」字，40年如一日，讓徐皖華既驚又喜、感動不已，兩人買李貞誼遺作油畫，捐助公益。