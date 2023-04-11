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台南多元垃圾處理有一套 一條龍服務拿全國3優

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保署國內公民營大型垃圾焚化廠正常操作營運、焚化再生粒料循環利用及廚餘回收優等利用評鑑結果出爐，台南拿3項優等。圖／台南市環保局提供
環保署國內公民營大型垃圾焚化廠正常操作營運、焚化再生粒料循環利用及廚餘回收優等利用評鑑結果出爐，台南拿3項優等。圖／台南市環保局提供

環保署國內公民營大型垃圾焚化廠正常操作營運、焚化再生粒料循環利用及廚餘回收利用評鑑結果10日下午出爐，台南市城西垃圾焚化廠、焚化再生粒料循環利用及廚餘回收利用皆獲優等，市長黃偉哲期許未來能推動多元化垃圾處理，遵循循環經濟概念，將每項垃圾進入最適合的理程序，減少對生活環境的負荷，以達永續發展目標。

環保局表示，城西焚化廠運轉已24年，近年來投入1億8千萬整修，110年設備汰換升級後，運轉效率大幅提升，2022年焚化每噸垃圾發電量高達560度，提升了8%；焚化每噸垃圾用水量經執行ACC全面更新及各項節水措施後，較改善前減少達76%，除有效處理垃圾並兼具熱能回收發電功能，該廠更透過電子化管理系統持續達到良好管理績效，榮獲評鑑委員青睞。

另南市全國首創自建底渣處理場於2019年完工後，平均每年處理量超過8萬5000噸，焚化再生粒料再利用率95%。除再生粒料產量持續穩定供給外，該處理廠也取得ISO9001品質管理系統認證，今年再增設水洗設備，讓粒料品質更加優化，同時也在各處推廣辦理宣導會，以及和學術研究單位合作，發展多元產品及產品優化，提升粒料再利用效益，受到評鑑委員肯定。

環保局長許仁澤指出，為了讓家戶廚餘變黑金，從前端廚餘回收、廚餘廠處理，到後端製成肥料產品、肥料產品去化管道等，就像廚餘一條龍服務，不僅替市庫增加收入，更成了循環經濟再利用的最佳典範，讓參與評鑑的委員印象深刻。

廚餘 台南 環保局長

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