嘉義文創園區重新委託營運 文史團體：治標不治本

文化部2021年與委外經營嘉義文化創意產業園區的新嘉文創公司解約，多次招商流標，疫情解封，1日起重新委託文化部附屬財團法人台灣生活美學基金會進駐營運，引發地方關切議論。曾代管的阿里山世界遺產協會理事長郭盈良說，園區廠商只出不進，多棟建物無使用執照，不解決建物問題，營運困難，辦活動只是保溫治標，無法治本。

議會國民黨團書記張秀華議員批文化部，將園區交給自家的基金會營運，作法上有瑕疵，但樂見園區重新有管理單位，園區位在鬧區精華地帶，有火車站、美術館，市民對園區有高度期待，希望透過文創帶來繁榮發展，期待新團隊發揮功能，他和黨團會好好監督。

兼民進黨市黨部主委的黃露慧議員說，樂見文化部將文創園區重新委託美學基金會營運，有中央高度能量，相信園區經營會有新局面，除活動策展，希望增加挹注經費，有定期性展演等內容，帶動文創觀光發展。

郭盈良說，阿里山遺產協會代管1年多，歷史建物無使用執照問題仍未解決，進駐廠商從50多家不斷減少，代管辦活動、市集，只能保溫，無法根本解決營運問題，文化部多次招商流標，計畫分區委外經營，如今重新委託附屬生活美學基金會進駐營運到明年底，不設法解決建物無使用執照問題，交由專責單位專人負責，經營困難。