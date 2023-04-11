倒風內海殘跡麻豆水堀頭鳳池 旱象乾涸長草

旱象嚴峻，昔日倒風內海殘跡台南麻豆水堀頭鳳池，近日池底乾涸冒出青草，讓不少遊客不敢置信，巴望及時雨快點來重現鳳池水景。

麻豆水堀頭因「龍喉出皇帝」傳說，充滿民間傳奇色彩，多年前更在考古學者劉益昌考古下，證實為舊蔴荳港古碼頭歷史遺址所在。經政府聘請學者專家規畫為「蔴荳古港文化園區」，尤其「鳳池」是當初船舶上下貨地方，經考古挖掘，重現當時上下貨斜坡古碼頭，吸引不少遊客參觀，更是聲名大噪。