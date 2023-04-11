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倒風內海殘跡麻豆水堀頭鳳池 旱象乾涸長草
旱象嚴峻，昔日倒風內海殘跡台南麻豆水堀頭鳳池，近日池底乾涸冒出青草，讓不少遊客不敢置信，巴望及時雨快點來重現鳳池水景。
麻豆水堀頭因「龍喉出皇帝」傳說，充滿民間傳奇色彩，多年前更在考古學者劉益昌考古下，證實為舊蔴荳港古碼頭歷史遺址所在。經政府聘請學者專家規畫為「蔴荳古港文化園區」，尤其「鳳池」是當初船舶上下貨地方，經考古挖掘，重現當時上下貨斜坡古碼頭，吸引不少遊客參觀，更是聲名大噪。
早年鳳池湧泉水源終年不斷，不過近年來水量不如昔，近日因長期乾旱，已乾涸一片，池底更陸續冒出青草，讓不少人嚇一大跳。地方表示，2021百年大旱時，鳳池也曾見底，沒想到才2年再度呈現窘況，極端氣候日益明顯，台灣旱澇交替似乎成常態，從鳳池個案上，真的可見端倪。
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