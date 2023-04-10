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「嘉市好店」徵選開跑 上百商家躍躍欲試

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「嘉市好店」舉辦徵選說明會，超過百名商家與會。圖／嘉義市政府提供
「嘉市好店」舉辦徵選說明會，超過百名商家與會。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府2年1次的「嘉市好店」不但是優質選物品牌，也是來嘉市消費者採購參考名單，為店家帶來無限商機；今年徵選於3月29日開放報名，今天下午於市府舉辦「112年嘉義市特色美食及伴手禮產業推動行銷計畫」徵選說明會，超過百名商家與會，期盼入選好店獲消費者青睞。

市府建設處長田長沛表示，「嘉市好店」能夠入選的品牌都是嘉義市的優秀品牌，未來2年有機會與市政府一起參加各式國內、外推廣活動，擴大市場、擁抱商機；但即使沒入選的品牌。也希望業者們可以發揮潛能，在產品研發、包裝以及創意各方面再精進，為自己創造更多機會。

說明會上邀請臺虎精釀營運長暨首席釀酒師–許若瑋以「為品牌注入新能量 顛覆印象創造新商機」為主題，跟店家老闆們分享轉型成功心法與經營故事。

建設處表示，「嘉市好店」自2019年開始已經連續推動第5年，成為嘉義市的優質選物品牌，市政府為入選業者提供通路媒合、行銷資源，並擴大展銷平台，提升店家的設計競爭力。入選店家好處多多，除了能參與成果記者會，加冕好店光環外，後續還有機會參與網紅影片拍攝，提升網路曝光率與知名度。

「嘉市好店」徵選分為4大項目，其中「好禮」、「好永續」採「實物評選」，符合資格並通過初選的業者將於指定的時間，攜帶參選的產品到指定的地點，由專家學者組成的評選委員會進行評選；「好店」、「好甜品」則採「實地評選」，由另一組專家學者委員親自到店進行評選。業者參加任一項目的徵選活動，都必須符合嘉義市政府衛生局所規定的食安標準，確保「嘉市好店」的優良品質。

今年的徵選活動只要營業登記地址位於嘉義市都可以報名參加，徵選報名即日起至4月20日截止。歡迎具有在地特色的經典美食、甜品、伴手禮及永續產品等優質店家踴躍報名，活動詳細資訊可參考官方網站，或洽嘉義市政府建設處工商科。

「嘉市好店」舉辦徵選說明會上，名店分享經驗，與會店家品嘗名店飲品。圖／嘉義市政府提供
「嘉市好店」舉辦徵選說明會上，名店分享經驗，與會店家品嘗名店飲品。圖／嘉義市政府提供
市府建設處長田長沛說明徵選方式。圖／嘉義市政府提供
市府建設處長田長沛說明徵選方式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府2年1次的「嘉市好店」舉辦徵選說明會，超過百名商家與會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府2年1次的「嘉市好店」舉辦徵選說明會，超過百名商家與會。圖／嘉義市政府提供

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