首次由市政府為法院蓋房子 台南市第6個廉政平台啟動

台南高分院辦公廳舍新建工程委由台南市政府工務局執行，經費27億餘元，今天啟動廉政平台，市長黃偉哲與台南高分院院長黃瑞華、法務部廉政署署長莊榮松等人共同見證，藉以營造優質的公共工程採購環境，展現推動廉能治理與公開透明的決心。

黃偉哲表示，市府樂於協助推動台南高分院辦公廳室新建工程，讓司法人員與民眾能擁有良好的使用環境。為了讓這項高達27億元的工程能順利進行，減少外力對公共工程的干擾，特別成立廉政平台。這也是台南市第6個機關採購廉政平台，南市過去的5個廉政平台，包括安平再生水廠、仁德再生水廠、七股科工區等重大公共工程。

黃偉哲以安平再生水廠為例，指出因為廉政平台發揮作用，讓工程得以順利完工並在今年旱期提供用水；他強調，不論是業主或得標廠商，施工過程若碰到任何問題，都可以提到廉政平臺來處理，在司法人員監督下，能夠減少不必要的障礙跟困擾。

台南高分院辦公廳室新建工程的建案基地面積為2萬7712平方公尺，約8383坪，計畫經費為27億6371萬餘元，未來將遷建坐落於安平區金華段81地號土地，目前進度已完成專案管理暨監造技術服務的勞務採購發包，後續將採設計與施工併辦的統包方式辦理，預計117年竣工驗收，118年進駐使用。

黃瑞華表示，這是第一次由台南市政府幫司法單位蓋房子，期待未來的台南高分院具莊嚴、機能性、古典司法之美、台南意向、智慧、永續與節能。廉政署長莊榮松強調，成立廉政平台不是放煙火、拜拜，而是持續性，會列管各項問題，持續追蹤並解決，讓工程如期、如質完工。