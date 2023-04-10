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台南旅宿開紅盤 2022下半年較上半增10.26億元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市2022年下半年度整體旅宿業客房收入較上半年度同期大幅增加10.26億元，並新增25家業者。圖／南市觀旅局提供
台南市2022年下半年度整體旅宿業客房收入較上半年度同期大幅增加10.26億元，並新增25家業者。圖／南市觀旅局提供

交通部觀光局台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿家數即將突破800家，居六都之首，都市型民宿更是全台首例。且客房收入逐漸恢復疫情前表現，持續成長，2022年下半年度整體旅宿業客房收入較上半年度同期大幅增加10.26億元，並新增25家業者，顯示府城觀光前景備受肯定。

市長黃偉哲表示，國人共同堅守防疫下，去年中起國內疫情逐漸趨緩，市府超前部署結合觀光產業協會共同推出全台首創的「觀光復原者聯盟」，整合美食小吃、在地伴手禮、觀光工廠、旅館及民宿等觀光產業，搶先爭取國人疫後出遊意願，並協助觀光產業提早整備迎接未來國際旅客，也因此南市旅宿業能在2022年下半年度開出紅盤。

觀光旅遊局代理局長林國華指出，依交通部觀光局統計資料，台南市在六都中旅宿業家數穩居冠軍，去年安平雅樂軒酒店、禧榕軒大飯店及福爾摩沙遊艇酒店等大型旅館先後取得登記證營業，而民宿也持續欣欣向榮，吸引眾多返鄉青年投入，顯示觀光產業在布局疫後觀光更青睞台南。

目前台南市取得環保標章及環保旅店的旅宿業都在全國名列前茅，也在去年率先與GSTC（全球永續旅遊委員會）及Agoda三方合作，開辦STTP（永續觀光培訓課程），進一步協助台南旅宿業接軌國際及永續觀光發展。

為利於投資者分析及參考，觀光旅遊局每半年發布旅宿業統計數據，包含旅宿業家數、客房數及客房收入等資料，可至「台南市政府觀光旅遊局行政服務網─統計專區─旅宿業統計」查詢。

後疫時代台南再創旅遊熱潮，林國華提醒旅客，務必先上交通部觀光局台灣旅宿網 https://taiwanstay.net.tw/ 或市府台南旅遊網 https://www.twtainan.net/ 查詢合法旅館及民宿，選擇合法旅宿安全安心有保障。

台南 民宿

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