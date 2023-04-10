曾文水庫旱季清淤 國軍：進度超前！清出8萬7360立方公尺

南部久旱不雨，陸軍第八軍團出動五四工兵群協助清淤，盼增曾文水庫蓄水量，嘉義縣大埔鄉提供難民收容中心讓國軍進駐，3月15日起採平假日不停工方式，輪班下水庫清淤，預計6月15日前清除30萬立方公尺淤泥，至今已清8萬7360立方公尺，縣長翁章梁今天慰勞國軍並致贈加菜金，感謝國軍用行動守護國人。

國軍八軍團指出，曾文水庫清淤分為2階段，第1階段3月15日至5月15日，清淤目標20萬立方公尺，第2階段5月16日6月15日，清淤目標10萬立方公尺，工程執行進度9日，已清出8萬7360立方公尺，進度達29.12%，比預計進度超前0.86%。

翁章梁說，曾文水庫水況不佳，國軍利用旱季清淤，感謝國軍與中央政府、大埔鄉公所同心協力，期待在旱期順利完工，為汛期做準備，增加更多蓄水空間；雖然國軍駐點環境比較簡便、克難，但大家仍將環境整潔維護得非常好，也感謝大埔鄉公所全力協助、照顧國軍的需要。

大埔鄉長吳明勲說，公所提供臨時場所供國軍進駐，原為大埔鄉公有市場，後改為災民收容中心，在1樓設置洗衣機、炊爨區、2樓則為用餐及住宿區等，也租賃飲水機、製冰機及飲料機，滿足國軍食宿需求。