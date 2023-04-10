快訊

好天氣持續！明高溫上看30度 這天起鋒面報到再降溫

透天厝過戶給長孫被賣 阿嬤不肯搬家「門口噴紅漆抗議」

竹北生醫園區內瓦斯外洩！警消管制周圍100公尺 現場搶修中

台南新營藝術季 「銀齡風潮」打造樂齡城市

中央社／ 台南10日電

台南新營藝術季「銀齡風潮」將於15日於新營文化中心廣場登場，民進黨立法委員賴惠員今天出席活動宣傳記者會表示，將持續爭取相關資源，將大新營地區打造成樂齡城市。

賴惠員服務處新聞稿指出，新營藝術季是台南溪北（曾文溪以北）地區重要藝文盛會，近年持續聚焦樂齡議題，實踐與示範藝術如何融合樂齡生活，並釋出專業劇場舞台，培訓素人長者轉身成為專業表演者，並策劃樂齡系列演出、展覽、影展講座及工作坊，讓長輩輕鬆接近藝術、親自創造藝術，展現樂活自信。

新營藝術季宣傳記者會上，賴惠員致詞表示，新營過去曾是台南縣轄所在地，生活機能完善、交通方便，有許多退休公教人員居住，退休後融入各層面，學藝術、學新知，在各領域持續發光發熱，成為新營地區的特別之處。

她說，新營文化中心看中樂齡潛力，多年來已培養一群素人藝術家，邀知名劇場團隊打造深具在地特色與質感的銀髮藝文節目，讓市民看到大台南豐沛多元的藝術文化能量。

賴惠員指出，社會邁向高齡化，老年人口增多，應更重視樂齡學習，台南是第一個每個行政區都有樂齡中心的直轄市，未來將持續在中央爭取樂齡資源，讓更多高齡長者能選擇自己喜愛的項目來參與，快樂學習享受後半場人生，透過樂齡學習實踐活躍老化，活得健康、光彩。

台南 賴惠員 劇場

延伸閱讀

民進黨南市一選區立委初選雙姝戰到互控 黨部：不攻詰不謾罵

南市1選區綠營初選 郭貞慧：溪北三代同堂不是夢

台南綠立委初選…郭貞慧指控賴惠員消費白色恐怖 賴無回應

影／綠營「兩個女人的戰爭」又開打？ 郭貞慧、賴惠員互控

相關新聞

遊客來了車卻無處安放 口湖民眾為「國際級景觀」請命

雲林口湖成龍溼地保留生態原貌、極少開發，地方還導入合乎地景的裝置藝術，一夕成名，吸引外國媒體探訪，被譽為國際級自然景觀，...

臭翻天！酸臭味汙染虎尾3個里「綿延3公里」 民眾猛捏鼻

雲林虎尾埒內至中溪等3村落，昨天上午空氣中彌漫著強烈酸臭味，沿線約3公里路面上還散落黃色異物，路過民眾傻眼疑問「這是排泄...

首次由市政府為法院蓋房子 台南市第6個廉政平台啟動

台南高分院辦公廳舍新建工程委由台南市政府工務局執行，經費27億餘元，今天啟動廉政平台，市長黃偉哲與台南高分院院長黃瑞華、...

曾文水庫旱季清淤 國軍：進度超前！清出8萬7360立方公尺

南部久旱不雨，陸軍第八軍團出動五四工兵群協助清淤，盼增曾文水庫蓄水量，嘉義縣大埔鄉提供難民收容中心讓國軍進駐，3月15日...

黃偉哲日本行晤東京都知事小池百合子 城市外交大突破

台南市城市外交重大突破！台南市長黃偉哲日前率團訪問日本，短短兩天不但拜會多名政要，更在搭機前夕於外交部協助下，與東京都知...

缺工又乾旱歉收 南市佳里牛蒡農苦嘆歹年冬

缺工又乾旱， 南市佳里牛蒡今年歉收，產量僅有往年不到3成，農民大嘆「歹年冬」，而農會斥資近600萬元改造的超市已完工，正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦