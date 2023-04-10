台南新營藝術季 「銀齡風潮」打造樂齡城市
台南新營藝術季「銀齡風潮」將於15日於新營文化中心廣場登場，民進黨立法委員賴惠員今天出席活動宣傳記者會表示，將持續爭取相關資源，將大新營地區打造成樂齡城市。
賴惠員服務處新聞稿指出，新營藝術季是台南溪北（曾文溪以北）地區重要藝文盛會，近年持續聚焦樂齡議題，實踐與示範藝術如何融合樂齡生活，並釋出專業劇場舞台，培訓素人長者轉身成為專業表演者，並策劃樂齡系列演出、展覽、影展講座及工作坊，讓長輩輕鬆接近藝術、親自創造藝術，展現樂活自信。
新營藝術季宣傳記者會上，賴惠員致詞表示，新營過去曾是台南縣轄所在地，生活機能完善、交通方便，有許多退休公教人員居住，退休後融入各層面，學藝術、學新知，在各領域持續發光發熱，成為新營地區的特別之處。
她說，新營文化中心看中樂齡潛力，多年來已培養一群素人藝術家，邀知名劇場團隊打造深具在地特色與質感的銀髮藝文節目，讓市民看到大台南豐沛多元的藝術文化能量。
賴惠員指出，社會邁向高齡化，老年人口增多，應更重視樂齡學習，台南是第一個每個行政區都有樂齡中心的直轄市，未來將持續在中央爭取樂齡資源，讓更多高齡長者能選擇自己喜愛的項目來參與，快樂學習享受後半場人生，透過樂齡學習實踐活躍老化，活得健康、光彩。
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