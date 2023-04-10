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黃偉哲日本行晤東京都知事小池百合子 城市外交大突破

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲日前率團訪問日本，會晤東京都知事小池百合子。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前率團訪問日本，會晤東京都知事小池百合子。圖／台南市政府提供

台南市城市外交重大突破！台南市長黃偉哲日前率團訪問日本，短短兩天不但拜會多名政要，更在搭機前夕於外交部協助下，與東京都知事小池百合子會面，並邀請她明年來台南參加台灣燈會、台南4百年等活動，市府今天表示，城市外交已有大突破。

台南市政府新聞處表示，黃偉哲4月1日中午率市府團隊搭乘仙台直航包機前往日本訪問，3日中午搭機返抵國門，在日本旋風式參訪期間，馬不停蹄地與東北地區多名知事、市長會晤，促進兩地交流。此行不但行銷台南農產品，更大力推廣台南觀光。

黃偉哲此行最大亮點是搭機離開日本前夕，最後一個行程前往東京拜會東京都知事小池百合子，並邀請明年來台南訪問，雙方會談十分溫馨，黃偉哲表示，希望能在前人奠定的基礎上，願台日兩國情誼永存。

黃偉哲也代表台南市，感謝小池百合子知事以及東京都民過去對包括九二一震災、台南地震，以及疫情期間提供疫苗等事件中對於台灣的協助與支持。

市府表示，會後黃偉哲也致贈印有東京都市徽的蘭花給小池知事，並邀請小池知事參與明年在台南舉辦的台灣燈會、台南四百及國際蘭展等盛會，期盼台日兩國的羈絆，能夠在前人的基礎上，長久永存。

台南市長黃偉哲日前率團訪問日本，會晤東京都知事小池百合子。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前率團訪問日本，會晤東京都知事小池百合子。圖／台南市政府提供

黃偉哲 東京

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