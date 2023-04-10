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缺工又乾旱歉收 南市佳里牛蒡農苦嘆歹年冬
缺工又乾旱， 南市佳里牛蒡今年歉收，產量僅有往年不到3成，農民大嘆「歹年冬」，而農會斥資近600萬元改造的超市已完工，正試賣中，將採全年無休營運，提供更優質服務。
佳里農會今辦理牛蒡節產業活動記者會，農會理事長陳振華、農業局農會輔導科長王仁志、總幹事楊豐賓、牛蒡產銷班長黃榮昌等多人出席。活動本月15日上午9點起將在農會塭內分部登場，包括農產品展售、創意披薩趣味競賽、牛蒡雞湯及牛蒡香腸品嘗等，今年牛蒡體驗由民眾自行採收牛蒡，300個名額瞬間秒殺。
「今年歹年冬！」黃榮昌表示，牛蒡栽種面積40公頃，受長期乾旱，可收成約只不到2成，往年最高每公頃可收成3500至4000台斤，今年只有約1500台斤，目前價格維持每台斤35至40元。他另外種了10公頃台農57號地瓜，也受長期無雨水影響，可收成僅約2成，目前每台斤20元，且長期農村缺工問題難解，今年真的好辛苦。
楊豐賓表示，斥資近600萬元改造農會超市已完工，正試賣中採全年無休營運，為加強牛蒡產品多元化，今年農會家政班與在地異業合作開發出牛蒡雞，採冷凍調理包裝，每包原價320元，即日起至5月14日8折優惠，民眾購買後只要加料、加熱即可食用。牛蒡產品有牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡茶片、牛蒡鬆及牛蒡即溶粉。
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