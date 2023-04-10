嘉義久旱不雨導致竹葉枯黃掉光 端午節粽葉恐缺貨
久旱不雨，嘉義縣多處竹林傳災損，大量竹葉乾枯掉落，端午節粽葉恐缺貨，竹筍產量也減少，農民損失慘重，立委陳明文今邀農糧署到大林鎮勘災，發現竹葉有枯黃情形，落葉率逾2成，縣府指出，全縣竹子種植面積廣，本周將勘察大埔、番路鄉等地災情，一起向農委會爭取現金救助。
農糧署南區分署長羅正宗說，因長期沒下雨，導致竹葉有變黃、乾枯等狀況，今天現勘發現災損情形嚴重，已有逾2成落葉率，會與縣府配合在本周完成嘉義縣其他鄉鎮勘災，盡快將災損情況通報農委會。
農民無奈說，第1次遇到這種狀況，缺水缺到灌溉也沒用，土壤無法含住水分，導致竹子根部缺水，葉子變黃枯萎，現在正是竹葉該茂盛的時候，但卻整棵光禿禿，竹葉枯黃掉落，重新種植恐超過1年沒有收成，心都在淌血。
農業課長沈君玫說，嘉義縣麻竹筍多分布在無灌溉區，只靠雨水灌溉，現為生長期，正在長葉子蘊育能量，因今年沒有雨水，大片竹葉乾枯掉光，端午節包粽子的竹葉恐怕會難產，農民只能搶救母株、避免整株枯死，大林鎮300多公頃麻竹筍幾乎全軍覆沒，另有400公頃烏殼綠竹筍情況也不樂觀。
立委陳明文說，旱災造成嘉義竹筍災損嚴重，大林鎮竹子種植面積較大，竹葉大多都已乾枯，確實是沒雨水造成的災害，邀集農糧署、縣府到場會勘，希望3日內完成全面會勘，並把會勘結果通報農委會，盼農委會盡速核定天然災害救助。
大林鎮長許有疆指著地上的竹筍說，就連新長出的竹筍都乾掉，可見旱災影響甚鉅，現場大面積竹葉枯萎、掉落，竹子無法行光合作用，嚴重影響竹筍產量，3月中向農業處通報，希望農委會盡速啟動救助幫助農民。
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