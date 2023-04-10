台南高分院新建大樓 啟動採購廉政平台機制

斥資27.6億元的台南高分院辦公大樓新建工程，南市府今天與台南高分院聯合召開採購廉政平台啟動記者會，未來使公務員勇於任事，承造廠商順利履約，達成機關與業者雙贏目標。

位於台南市中西區中山路的台南高分院，現有辦公廳室建物老舊、基地過小、空間不敷使用，雖位於市中心，但周邊交通流量大且停車不易。經報請司法院同意，未來將遷建位於安平區金華段81地號土地，遷建工程已委託台南市政府工務局代辦相關採購作業及履約管理。

「台灣高等法院台南分院辦公廳室新建工程」由台南市政府代辦。今天由市長黃偉哲與台南高分院院長黃瑞華共同宣示成立新建工程機關採購廉政平台，包括法務部廉政署、台南地檢署、台南市調查處都派員與會。

新建案基地面積約8383坪，計畫經費新台幣27億6371萬元。工務局已完成專案管理暨監造技術服務勞務採購發包，後續將採設計與施工併辦統包方式辦理，預計民國117年竣工驗收、118年進駐使用。

工務局今天新聞稿表示，這項工程為地方矚目重大建設，為提升採購業務公正性與透明度，協助工程順利推動，共同建置機關採購廉政平台結合相關單位及專家學者跨域合作，適時主動公開資訊，落實行政透明與全民監督，避免外界質疑有私下運作或偏袒疑慮。

工務局工程企劃科強調，透過機關採購廉政平台機制，得適時聯繫檢察機關、市府局處及其他有關政府單位、專家學者及廠商代表召開會議，相互交流工程及法律意見，協調解決工程履約遭遇廉政議題，使公務員勇於任事，承造廠商順利履約，達成機關與業者共好雙贏目標。