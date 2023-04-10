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遊客來了車卻無處安放 口湖民眾為「國際級景觀」請命

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林口湖成龍溼地的原始地貌與候鳥季被譽為國際級自然景觀。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖成龍溼地的原始地貌與候鳥季被譽為國際級自然景觀。記者陳苡葳／攝影

雲林口湖成龍溼地保留生態原貌、極少開發，地方還導入合乎地景的裝置藝術，一夕成名，吸引外國媒體探訪，被譽為國際級自然景觀，然而「遊客多了，交通不便性也出現了」鄉長李龍飛等人向縣府陳情，盼畫設停車區解決遊客問題，最重要的是降低社區干擾，縣長張麗善今午現勘後指出，已覓得屬意地點，本月會儘速與地主溝通協調。

成龍社區理事長李自儀說，成龍溼地每年9月至隔年4月是候鳥季，許多冬候鳥現蹤在此，為了保有原始生態與景觀，期間不可到溼地活動，多年來也堅持以不破壞為最高原則，活化自然空間。

然而，知名度提升、遊客也進來了，當地卻因低度開發，幾無公用設施的情況下產生停車位不足問題；李自儀說，當人潮湧入時變成交通瓶頸，也曾發生有2輛車在僅4公尺寬的道路上會車，其中1輛不慎掉入濕地中，幸好人沒事，通行打結也嚴重影響社區民眾原來的生活。

張麗善今與交通部公路總局第五區養護工程處、縣府等相關局處到場現勘，地方意見原盼在台61線橋下興建停車場，不過該處為車流匯流區、車流量大，且車輛難以回轉，有安全性及動線問題，認為可行性較低。

縣府農業處長魏勝德表示，緊鄰成龍溼地的私人土地可行性較高，1處面積約1.6分，但在溼地範圍內，地目變更程序繁雜，另1處則約3分多，屬農牧用地，僅需完成興辦事業變更計畫即可。

張麗善認為3種方案都要同時進行，尤其私人土地因牽涉地主是否有意願釋出及溼地補助，已請農業處本月與公所和地主溝通協調，在確保地主權利下，加快可行性評估進度。

另地方反映，通往成龍溼地的主要道路僅4公尺寬，為降低會車不易問題，希望能在顧及生態、減碳及永續經營下拓寬，縣府回應，該處為既有道路，是合法使用，至於拓寬需再研究溼地法規、確認是否可行。

雲林縣長張麗善今午現勘成龍溼地後認為緊鄰溼地的私人土地畫設停車區可行性較高。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今午現勘成龍溼地後認為緊鄰溼地的私人土地畫設停車區可行性較高。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖地方意見原盼在台61線橋下興建停車場，解決成龍溼地停車問題，不過該處車流量大且難回轉，有安全性及動線問題，可行性較低。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖地方意見原盼在台61線橋下興建停車場，解決成龍溼地停車問題，不過該處車流量大且難回轉，有安全性及動線問題，可行性較低。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖成龍溼地被譽國際級自然景觀，知名度提升、遊客也多了，卻苦無停車區，反造成交通瓶頸。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖成龍溼地被譽國際級自然景觀，知名度提升、遊客也多了，卻苦無停車區，反造成交通瓶頸。記者陳苡葳／攝影

張麗善 雲林

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