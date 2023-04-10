遊客來了車卻無處安放 口湖民眾為「國際級景觀」請命

雲林口湖成龍溼地保留生態原貌、極少開發，地方還導入合乎地景的裝置藝術，一夕成名，吸引外國媒體探訪，被譽為國際級自然景觀，然而「遊客多了，交通不便性也出現了」鄉長李龍飛等人向縣府陳情，盼畫設停車區解決遊客問題，最重要的是降低社區干擾，縣長張麗善今午現勘後指出，已覓得屬意地點，本月會儘速與地主溝通協調。

成龍社區理事長李自儀說，成龍溼地每年9月至隔年4月是候鳥季，許多冬候鳥現蹤在此，為了保有原始生態與景觀，期間不可到溼地活動，多年來也堅持以不破壞為最高原則，活化自然空間。

然而，知名度提升、遊客也進來了，當地卻因低度開發，幾無公用設施的情況下產生停車位不足問題；李自儀說，當人潮湧入時變成交通瓶頸，也曾發生有2輛車在僅4公尺寬的道路上會車，其中1輛不慎掉入濕地中，幸好人沒事，通行打結也嚴重影響社區民眾原來的生活。

張麗善今與交通部公路總局第五區養護工程處、縣府等相關局處到場現勘，地方意見原盼在台61線橋下興建停車場，不過該處為車流匯流區、車流量大，且車輛難以回轉，有安全性及動線問題，認為可行性較低。

縣府農業處長魏勝德表示，緊鄰成龍溼地的私人土地可行性較高，1處面積約1.6分，但在溼地範圍內，地目變更程序繁雜，另1處則約3分多，屬農牧用地，僅需完成興辦事業變更計畫即可。

張麗善認為3種方案都要同時進行，尤其私人土地因牽涉地主是否有意願釋出及溼地補助，已請農業處本月與公所和地主溝通協調，在確保地主權利下，加快可行性評估進度。

另地方反映，通往成龍溼地的主要道路僅4公尺寬，為降低會車不易問題，希望能在顧及生態、減碳及永續經營下拓寬，縣府回應，該處為既有道路，是合法使用，至於拓寬需再研究溼地法規、確認是否可行。