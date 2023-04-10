抽水機組竣工 麻豆埤頭排水防洪添尖兵

台南市政府爭取中央前瞻計畫預算6000萬元，新建麻豆小埤抽水站機組、苓子林抽水站機組、小埤社區調節前池等設施，今天上午舉行竣工，市府水利局說，累計投入埤頭排水治水防洪建設經費已近13億元，可望有效解決長期以來淹水窘況。

新建小埤抽水站4cms及苓子林抽水站2cms等設施在上月完工，台南市長黃偉哲上午出席與市議員吳通龍、尤榮智、Ingay Tali穎艾達利、陳秋宏等人與會。黃偉哲表示，埤頭排水周邊社區在104年杜鵑颱風的時候，24小時之內就有270mm的豪雨，淹水面積達到150公頃；經過南市府多年整治，110年0605豪雨時，24小時有304mm降雨量的情況下，淹水面積30公頃，有顯著減少。這次增加小埤抽水站設備，讓抽水站達到一秒鐘可抽5.3噸的水，抽水量能再提升。

水利局說，自市長黃偉哲上任後，治水施政不停歇，加上這次工程6000萬元，累計投入埤頭排水治水防洪建設經費達12億9200萬元。

水利局表示，埤頭排水全長3.8公里，流經西邊寮橋匯入麻豆排水系統，為麻豆工業區、苓子林、小埤、埤頭等聚落重要區域排水，地方農業盛產文旦等高經濟作物，透過改善排水路及水門、增加抽排設施及建造雨水下水道等措施，保護麻豆區居民的家園以及柚園不再受水患侵擾。