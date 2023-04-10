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抽水機組竣工 麻豆埤頭排水防洪添尖兵

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府爭取中央前瞻計畫預算新建麻豆小埤及苓子林抽水站機組和小埤社區調節前池等設施竣工，防洪添尖兵，圖為小埤抽水站機組。記者謝進盛／攝影
台南市政府爭取中央前瞻計畫預算新建麻豆小埤及苓子林抽水站機組和小埤社區調節前池等設施竣工，防洪添尖兵，圖為小埤抽水站機組。記者謝進盛／攝影

台南市政府爭取中央前瞻計畫預算6000萬元，新建麻豆小埤抽水站機組、苓子林抽水站機組、小埤社區調節前池等設施，今天上午舉行竣工，市府水利局說，累計投入埤頭排水治水防洪建設經費已近13億元，可望有效解決長期以來淹水窘況。

新建小埤抽水站4cms及苓子林抽水站2cms等設施在上月完工，台南市長黃偉哲上午出席與市議員吳通龍、尤榮智、Ingay Tali穎艾達利、陳秋宏等人與會。黃偉哲表示，埤頭排水周邊社區在104年杜鵑颱風的時候，24小時之內就有270mm的豪雨，淹水面積達到150公頃；經過南市府多年整治，110年0605豪雨時，24小時有304mm降雨量的情況下，淹水面積30公頃，有顯著減少。這次增加小埤抽水站設備，讓抽水站達到一秒鐘可抽5.3噸的水，抽水量能再提升。

水利局說，自市長黃偉哲上任後，治水施政不停歇，加上這次工程6000萬元，累計投入埤頭排水治水防洪建設經費達12億9200萬元。

水利局表示，埤頭排水全長3.8公里，流經西邊寮橋匯入麻豆排水系統，為麻豆工業區、苓子林、小埤、埤頭等聚落重要區域排水，地方農業盛產文旦等高經濟作物，透過改善排水路及水門、增加抽排設施及建造雨水下水道等措施，保護麻豆區居民的家園以及柚園不再受水患侵擾。

台南市政府爭取中央前瞻計畫預算新建麻豆小埤及苓子林抽水站機組和小埤社區調節前池等設施已竣工，防洪再添利器。記者謝進盛／攝影
台南市政府爭取中央前瞻計畫預算新建麻豆小埤及苓子林抽水站機組和小埤社區調節前池等設施已竣工，防洪再添利器。記者謝進盛／攝影

水利局 黃偉哲 治水 台南

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