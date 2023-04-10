368鄉鎮募款卡關10年走不完 紙風車兒童藝術工程差最後一里路

紙風車文教基金會2012年推動「紙風車368兒童藝術工程」，耗費逾10年時間，礙於疫情、募款困難，最後一哩路遲遲卡關，至今仍有40餘鄉鎮因缺乏經費無法演出，雲林子弟鄭先生、財團法人RC文化藝術基金會紛紛贊助兩場表演在雲林演出，期盼紙風車368兒童藝術工程能早日跑遍368鄉鎮。

紙風車文教基金會2006年推動「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，由民間募款演出給全台灣的孩子觀賞，當時獲得各界響應，僅花費5年時間就跑遍319鄉村，2012年基金會再度推動「紙風車368兒童藝術工程」，但這次花費超過10年時間，到目前為止只走了311鄉鎮，還有40多個鄉鎮因為募款困難，尚無法走到。

紙風車劇團行政組長陳奕璇表示，對很多偏鄉孩子來說，能看到一場藝術表演是多麼不易的事情，但這幾年紙風車因為工廠大火、疫情嚴峻，加上經濟不景氣造成募款困難，368兒童藝術工程最後一哩路遲遲卡關，希望接下來在許多偏鄉的演出能夠募款順利，明年走完368鄉鎮。

雲林縣政府去年與紙風車劇團合作「藝術宅急便」在斗南田徑場演出三國奇遇記，吸引近5千位大小朋友到場觀賞，獲得廣大迴響，雙方今年再度合作，將於4月帶來2場精彩演出，4月14日晚上7時在莿桐鄉大美國小，演出《武松打虎》；4月21日晚上7時在斗六人文公園，與雷昇傳藝劇團合作演出《登龍門》。

雲林子弟鄭先生是莿桐鄉大美國小的校友，多年來不定期捐款給紙風車368兒童藝術工程，因在世界疫情不穩定的時局，深刻體會到看表演是多麼美好的事情，因此拋磚引玉贊助莿桐鄉的演出。

4月21日的《登龍門》則由財團法人RC文化藝術基金會贊助演出，該基金會在2014年與紙風車文教基金會共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，秉持著「孩子不能來，我們去」的初心，透過彩繪的舞台卡車，把藝術、愛與歡笑送往更多村落與孩子的家門口，執行長王俊凱說，卡車藝術是不同藝術型態的表演，他期待這次演出的回響，希望有機會能再到雲林演出。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，戲劇欣賞對孩子有很大的吸引力，透過劇情巧思跟藝術表演，將成為孩子成長的養分，縣府文化觀光處長陳璧君表示，去年的藝術宅配到家門活動獲得熱烈回響，今年將繼續延續，把藝術表演帶到雲林各角落。