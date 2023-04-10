嘉縣大埔鄉成立新住民據點 姐妹淚灑：終於有地方了
嘉義縣大埔鄉新住民設籍116人，實際居住約60人，卻無專屬新住民活動場所，鄉長吳明勳盤點活動中心3樓長期閒置，將其改造為新住民協會據點，縣長翁章梁等人今天到場揭牌。新住民協會理事長翁麗珠說，未來將在據點舉辦職業培訓課程，盼為新住民找到第二專長，希望有更多姐妹加入。
印尼籍新住民林阿雅來台約19年，平時熱愛舞蹈，會看影片自學後教給其他姐妹，一起到社區活動表演。林阿雅說，大埔鄉新住民沒有屬於自己的空間，每次練舞都在廟前大廣場，除了要忍受風吹日曬，下雨還得取消團練，影響練舞進度，終於有屬於自己的地方，對未來充滿期待。
廣西省新住民唐華說，大埔鄉較偏遠、資源不足，希望據點提供就業環境、就業資訊。湖南省新住民謝兵華說，疫情迄今5年沒回家，與姐妹談心、跳舞及分享美食，紓解思鄉之情，原本姐妹只是點頭之交，但自從成立協會後，大家的感情變得很好，相信成立據點會讓大家更密切聯絡。
鄉長吳明勳說，大埔鄉活動中心閒置逾10年，修繕廚房、廁所及電梯後，2樓已打造為活動中心及長青據點，今在3樓成立新住民據點，將空間徹底活化，感謝縣府大力支持，今年預算獲編5.3億元，住在大埔鄉的每個人都很重要，希望每個族群都有屬於自己的空間。
新住民來台人數漸增，嘉義縣大埔鄉有116人設籍，實際居住約60名新住民；大埔鄉民代表會主席簡麗霞說，4年前選舉家戶拜訪時發現，大埔鄉有許多新住民，但卻無新住民專屬的組織或團體，她協助成立大埔新住民協會，凝聚新住民姐妹情誼。
新住民協會理事長翁麗珠說，協會從無到有最感謝簡麗霞，3年前協助成立新住民協會，縣長翁章梁也像娘家人一樣不斷幫忙，挹注資源成立據點，目前已有40人加入協會，未來會在據點舉辦職業培訓課程，幫新住民找到第二專長，讓就業的路更順遂，希望有更多姐妹加入。
翁章梁說，全台約有57萬名新住民，其中嘉義縣有1.2萬人，新住民在台灣的人數已趨近原住民，嫁來逾20年占多數，日久他鄉變故鄉，把產業做好帶動就業發展，是他的責任，會繼續照顧大家，也希望新住民多利用空間辦活動、聚會聯絡感情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言