嘉縣大埔鄉成立新住民據點 姐妹淚灑：終於有地方了

嘉義縣大埔鄉新住民設籍116人，實際居住約60人，卻無專屬新住民活動場所，鄉長吳明勳盤點活動中心3樓長期閒置，將其改造為新住民協會據點，縣長翁章梁等人今天到場揭牌。新住民協會理事長翁麗珠說，未來將在據點舉辦職業培訓課程，盼為新住民找到第二專長，希望有更多姐妹加入。

印尼籍新住民林阿雅來台約19年，平時熱愛舞蹈，會看影片自學後教給其他姐妹，一起到社區活動表演。林阿雅說，大埔鄉新住民沒有屬於自己的空間，每次練舞都在廟前大廣場，除了要忍受風吹日曬，下雨還得取消團練，影響練舞進度，終於有屬於自己的地方，對未來充滿期待。

廣西省新住民唐華說，大埔鄉較偏遠、資源不足，希望據點提供就業環境、就業資訊。湖南省新住民謝兵華說，疫情迄今5年沒回家，與姐妹談心、跳舞及分享美食，紓解思鄉之情，原本姐妹只是點頭之交，但自從成立協會後，大家的感情變得很好，相信成立據點會讓大家更密切聯絡。

鄉長吳明勳說，大埔鄉活動中心閒置逾10年，修繕廚房、廁所及電梯後，2樓已打造為活動中心及長青據點，今在3樓成立新住民據點，將空間徹底活化，感謝縣府大力支持，今年預算獲編5.3億元，住在大埔鄉的每個人都很重要，希望每個族群都有屬於自己的空間。

新住民來台人數漸增，嘉義縣大埔鄉有116人設籍，實際居住約60名新住民；大埔鄉民代表會主席簡麗霞說，4年前選舉家戶拜訪時發現，大埔鄉有許多新住民，但卻無新住民專屬的組織或團體，她協助成立大埔新住民協會，凝聚新住民姐妹情誼。

新住民協會理事長翁麗珠說，協會從無到有最感謝簡麗霞，3年前協助成立新住民協會，縣長翁章梁也像娘家人一樣不斷幫忙，挹注資源成立據點，目前已有40人加入協會，未來會在據點舉辦職業培訓課程，幫新住民找到第二專長，讓就業的路更順遂，希望有更多姐妹加入。