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陸軍工兵協助曾文水庫清淤 翁章梁贈加菜金

中央社／ 嘉義縣10日電
陸軍第八軍團所屬五四工兵群自3月15日起不分假日輪流投入曾文水庫清淤工作，嘉義縣長翁章梁（右2）4月10日特別前往大埔鄉慰勞國軍，致贈感謝狀與加菜金。（嘉義縣政府提供） 中央社
陸軍第八軍團所屬五四工兵群自3月15日起不分假日輪流投入曾文水庫清淤工作，嘉義縣長翁章梁（右2）4月10日特別前往大埔鄉慰勞國軍，致贈感謝狀與加菜金。（嘉義縣政府提供） 中央社

陸軍第八軍團所屬五四工兵群3月起協助曾文水庫清淤，嘉義縣長翁章梁今天前往大埔鄉慰勞國軍，致贈加菜金感謝國軍不分平日、假日持續清淤，以不同形式守護台灣。

翁章梁致詞表示，目前曾文水庫蓄水率只剩約1成，國軍利用此時進行清淤，期待在旱災期間順利完成工作，為汛期做準備，提供水庫更多蓄水空間，感謝國軍用不同形式守護台灣安全。

翁章梁今天也關心國軍在大埔鄉臨時進駐點環境，他說，環境雖然較為簡便克難，但國軍弟兄將環境整潔維護得非常好，也感謝大埔鄉公所全力協助、照顧國軍的需要。

陸軍八軍團政戰主任少將樓偉傑簡報表示，八軍團所屬五四工兵群從3月15日起出動140名人力，不分假日輪流投入清淤工作，計畫執行到6月15日退場，要清出30萬噸砂石，目前進度稍微超前。

樓偉傑說，本次清淤任務不僅要協力南部地區民眾後續用水問題，亦是國軍練兵練技的絕佳契機，不僅可訓練幹部協調指揮能力，也讓官兵熟練對機具的操作，達到平時能救災、戰時能作戰的目標。

國軍 曾文水庫 翁章梁

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