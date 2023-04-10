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嘉市交通處長鄭君健因案交保 調市府參議

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
在嘉義市議會接受議員質詢時的前交通處長鄭君健。圖／本報資料照片
在嘉義市議會接受議員質詢時的前交通處長鄭君健。圖／本報資料照片

嘉義市政府交通處長鄭君健涉嫌將公務手機、平板電腦等器材提供給家人使用，上月被嘉義地檢署搜索調查，檢方複訊後以10萬元交保。嘉義市政府發布新人事令，鄭君健調派參議於今天生效，處長一職由副處長駱際方代理。

廉政署南區調查組接獲檢舉，鄭君健疑將公務手機、平板電腦、數位相機等器材等提供家人使用，調查組人員並前往市府交通處、住處搜索，並通知鄭男、家人及市府相關人員數人到案說明，鄭被移送嘉義地檢複訊後，依涉犯貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌，以10萬元交保。

鄭君健南華大學環境管理研究所碩士、嘉義大學觀光休閒管理研究所博士班，曾任嘉義市政府交通處處長、觀光處長、參議等。

鄭君健原職交通處長，簡任第10職等至11職等，調派參議，簡任10職等至11職等，4月10日生效，交通處長由副處長駱際方代理。

嘉義市政府前交通處長鄭君健因涉貪案交保，調市府參議。圖／翻攝畫面
嘉義市政府前交通處長鄭君健因涉貪案交保，調市府參議。圖／翻攝畫面

嘉義

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