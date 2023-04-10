東京食品展首櫃日本 南市8.5噸鳳梨果泥攻高端超市

台南市上月揪業者參加日本東京食品展奏效；擁有冷鏈技術麻豆綠園牧場已拿下日本訂單，今首批8.5公噸鳳梨果泥等產品裝櫃銷日，預估10天在日本高端超市上市，預估今年底出貨300公噸。

台南市長黃偉哲偕同農委會副署長姚志旺、市議員陳秋宏、尤榮智、陳怡珍、朱正軒、吳通龍、蔡麗青、林冠維等共同見證，為今年農產外銷揭開序曲，南市迄今鳳梨果粒已外銷600公噸（日本500、香港100），外界關切今年鳳梨產期「撞期」孔衝擊銷售，黃偉哲表示，2年前比目前嚴重都可以度過，相信秉持「共好」，可以克服，但前提「品質要顧好」。

此次首發外銷商品包括鳳梨果泥、鳳梨果丁、芒果丁、鳳梨釋迦、百香果汁等產品共計8.5噸先行啟運日本以加工品型式成功銷往日本超市、食品工廠、烘焙業市場，後續冷凍外銷出口總數預計為300噸。其中，鳳梨泥及鳳梨丁將持續出口約6至7個貨櫃。

黃偉哲表示，目前正值台南鳳梨產季，市府除國內通路，更積極開闢外銷通路，已對接日本永旺超市、丸久超市及ROGER’S超市、美國好事多等通路，近期致力以符合市場型態加工食品外銷至海外，例如急速冷凍果品、果塊可保留原果風味，適合運用在飲品及甜點上果泥、果汁，製成率是鮮果1到2倍，除有效調節產銷以穩定國內市場價格，更是耐儲運，好上架商品，現今果茶果飲盛行，即食方便也符合現代都會人生活需求。

據知，綠園此次主攻日本高端市場；以鳳梨果泥每公斤在日本市場零售可近1500日幣，業者認為，只要產品夠好，日本消費者可接受。鳳梨農也說樂見這樣多元開拓市場模式，讓農民能真正賺到錢。