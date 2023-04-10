領先全國！嘉市國中男生免費施打HPV疫苗 黃敏惠：應該做的

嘉義市保護青少年健康，讓全市國中男生公費施打HPV疫苗。市長黃敏惠表示，這不只是個福利也是應該做的，補助2劑疫苗1萬2000元，不在於價錢而在於其價值，今天有129名學生接受施打，施打率八成三。

黃敏惠表示，今年嘉義市領先全國為國中男生免費施打九價HPV疫苗，這不只是個福利也是應該做的，在議會支持下，補助2劑疫苗1萬2000元，不在於價錢而在於其價值。

全市8所公立、4所私立及特教學校共13所學校，有近3000名國中男、女生受惠，為每位學生家庭省下約1萬2000元的預防保健支出。

市府衛生局長廖育瑋表示，HPV是一種DNA病毒，主要感染人體的表皮與黏膜組織，不論男女皆有約八成的機率接觸HPV病毒，有2百多種型別，分為低危險型與高危險型。臨床研究證實持續性感染HPV引發的相關癌症，在女性可能引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等；在男性則為頭頸癌、肛門癌及復發率極高的生殖器疣（菜花）。國際實證也顯示，施打HPV疫苗後產生的HPV病毒保護力是持續有效的。

台灣兒童感染症醫學會指出，HPV病毒從女性傳染給男性機率，比男性傳給女性更高，也就是說，男性被傳染風險較高；加上男性並沒有如女性子宮頸抹片般的常規篩檢，不易提早發現HPV相關癌前病變，因此呼籲9-14歲男女生都應依醫囑施打HPV疫苗，提早降低暴露在HPV感染的風險。

衛生局表示，今年接種的國中男生限出生日期為97年9月2日至98年9月1日就讀本市及設籍本市的學生。15歲以下男生9價HPV疫苗需接種二劑，即日起安排台中榮民總醫院嘉義分院及衛生福利部嘉義醫院醫護團隊入校施打第一劑，間隔6個月後再接種第二劑。非就讀於本市國中之在籍不在學男生，衛生局將寄發接種通知單至學生戶籍地，於規定時程內持通知單、同意書及健保卡至合約診所施打；就讀本市學生如錯過校園接種期程，也可持相關文件至合約診所補施打。