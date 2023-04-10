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阿里山花季入園遊客 比111年大幅成長8萬人次

中央社／ 嘉義縣10日電
嘉義林區管理處表示，阿里山花季10日結束，但阿里山國家森林遊樂區仍有很多種類的花朵接著綻放，如台灣特有種的台灣一葉蘭（圖）等。（嘉義林管處提供） 中央社
嘉義林區管理處表示，阿里山花季10日結束，但阿里山國家森林遊樂區仍有很多種類的花朵接著綻放，如台灣特有種的台灣一葉蘭（圖）等。（嘉義林管處提供） 中央社

阿里山花季今天結束，3月10日至4月10日到阿里山國家森林遊樂區賞花的民眾約17萬人次，比去年花季成長8萬人次；嘉義林管處說，COVID-19疫情解封，遊客顯著增多。

嘉義林管處副處長李定忠今天告訴中央社記者，花季期間阿里山幾乎都是晴朗天氣，適合賞花與拍照，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，遊客明顯增加，平均每天超過5000人次入園，比去年花季多了8萬人次，園區內各家旅館幾乎天天客滿。

李定忠說，花季從3月10日開始至今天（4月10日）結束，至昨天累計入園人數超過16萬7000人次，今年花季入園人數應會超過17萬人次，去年只有9萬多。

李定忠指出，從今年3月1日計算至今，短短40天阿里山森林遊樂區已湧入20萬賞花人潮。最誇張的是228連假，一天超過9000人次，擠爆阿里山。

李定忠強調，雖然花季結束，但阿里山仍然有很多種類的花朵接著綻放，如大島櫻、八重紅枝垂、高砂櫻、關山櫻、一葉櫻、普賢象櫻、木蘭、玉山杜鵑、台灣一葉蘭、紫藤等，還是令遊客目不暇給。

阿里山花季3月10日起至4月10日結束，嘉義林區管理處表示，阿里山的玉山杜鵑（圖）等仍持續綻放。（嘉義林管處提供） 中央社
阿里山花季3月10日起至4月10日結束，嘉義林區管理處表示，阿里山的玉山杜鵑（圖）等仍持續綻放。（嘉義林管處提供） 中央社

阿里山 賞花

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