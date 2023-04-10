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臭翻天！酸臭味汙染虎尾3個里「綿延3公里」 民眾猛捏鼻

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾埒內至中溪等3村落，昨空氣中彌漫著強烈酸臭味，近3公里路面上還散落黃色異物，經查是一輛自小貨車疑沒將車上飼料袋綁緊，導致袋內化肥散落，警方獲報趕抵現場處理。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾埒內至中溪等3村落，昨空氣中彌漫著強烈酸臭味，近3公里路面上還散落黃色異物，經查是一輛自小貨車疑沒將車上飼料袋綁緊，導致袋內化肥散落，警方獲報趕抵現場處理。記者陳苡葳／翻攝

雲林虎尾埒內至中溪等3村落，昨天上午空氣中彌漫著強烈酸臭味，沿線約3公里路面上還散落黃色異物，路過民眾傻眼疑問「這是排泄物嗎？」臭到不行趕緊報案，警方會同縣府環保局、虎尾鎮公所人員到場清理，肇事的自小貨車林姓駕駛當時也在場，疑因沒將車上的飼料袋綁緊才會釀禍，幸未影響交通。

虎尾鎮埒內、頂溪及中溪等村落昨天上午9點20分左右開始飄散陣陣酸臭味，「這是什麼味道？」「很酸！」「聞起來不像排泄物」民眾回憶，異味臭到令人印象深刻，但一時之間也難以言諭，只記得長達3公里的路面上出現一條「黃路」，第一次出現這種橫跨3個里的情況，既錯愕又哭笑不得。

據了解，當時一名來自台西鄉林姓駕駛，駕駛自小貨車載著剛向台榮果糖公司購買的1公噸多化肥，準備返回台西，不料沒注意到飼料袋未綁妥，導致行車到半路，袋內化肥沿地散落，因為色澤呈現黃色，加上昨日陽光露臉，日曬下異味更加明顯，民眾還以為「排泄物沿路掉」，幸好只是肥料，虛驚一場。

當地里長獲報趕抵現場，居民形容，雖然不曾發生這種狀況，但實在太臭了，刺鼻的味道一度引起不適，令人作嘔；虎尾鎮公所昨已先派清潔隊員協助清理現場，環保局副局長黃富義表示，將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

雲林虎尾埒內至中溪等3村落，昨空氣中彌漫著強烈酸臭味，近3公里路面上還散落黃色異物，經查是一輛自小貨車疑沒將車上的飼料袋綁緊，導致袋內化肥散落一地。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾埒內至中溪等3村落，昨空氣中彌漫著強烈酸臭味，近3公里路面上還散落黃色異物，經查是一輛自小貨車疑沒將車上的飼料袋綁緊，導致袋內化肥散落一地。記者陳苡葳／翻攝

廢棄物

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