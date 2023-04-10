南市普發6000 民政局長帶頭捐「平民安葬」助公益

政府普發現金6000元近日陸續入帳，台南市民政局長姜淋煌帶頭將個人普發金額全數捐給「平民安葬專戶」，幫助弱勢戶完成生命最後篇章，包括市府官員響應共同拋磚引玉。

包括市長辦公室主任徐健麟，以及民政局主管、區長、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永、和築土地開發股份有限公司董事邱志卿等人也一同響應樂捐做公益。

姜淋煌受訪表示，當弱勢家庭面臨到處理家人身後事時，往往都是徬惶無助，還好有來自各界善心捐款，不管金額多寡都是一份良善力量，每個人的小愛就能匯聚成為大愛，共同幫助弱勢朋友完成人生最後旅程，也鼓勵喪者家屬放下哀傷繼續向前。

民政局「平民安葬」於民國100年4月成立專戶，接受各界企業團體及善心人士捐款，捐款金額用於補助居住南市低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者喪葬費用。

依民政局數據，截至112年2月底止有9420位市民受惠，由於受人口結構老化、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，歷年補助申請件數居高不下(108年1145件、109年1340件、110年1279件、111年1284件)，「平民安葬」仍需社會大眾的關注與支持。

平民安葬專戶捐款方式，包括信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體/網路ATM/網路銀行轉帳(金融代號:00台灣銀行，帳號：009001011724)、銀行/郵局臨櫃匯款(金融代號：0040093，戶名「台南市政府民政局平民安葬專戶」，帳號：009045097115)以及現場捐款，捐款資料可上傳國稅局也可索取郵寄紙本收據，作為次年申報綜合所得稅抵稅。捐款資訊可至台南市殯葬資訊服務網平民安葬專區(https://mort.tainan.gov.tw/Donation/)查詢。