台南借鏡日本非號誌化路口警示標線 路口減速多禮讓

台南市非號誌路口的交通事故約占路口車禍3成以上，肇事原因主為「未依規定讓車」、「未依規定減速」及「未注意車前狀況」，台南市交通局借鏡日本非號誌路口警示標線的作法，在歸仁區不易設置號誌的保興街路段試辦日式減速警示標線，期透過駕駛人視覺變化而減速及提高注意路口交通狀況，達到安全通過路口的目的。

交通局局長王銘德表示，依據交通部道安委員會統計資料顯示，全台交通事故件數6成發生在路口，其中非號誌路口占整體路口死亡人數比例約35%，另分析民國109年1月至111年6月交通事故發生地點，設有紅綠燈路口占50.62%、特種閃光號誌路口占12.85%、非號誌路口36.53%，市長黃偉哲指示交通局透過交通工程手段研擬非號誌路口交通安全改善方法。

非號誌路口通常多以「停」、「慢」標線畫分路權，經分析台南市非號誌化路口死傷事故多因駕駛人「未依規定讓車」、「未依規定減速」及「未注意車前狀況」，導致路口交叉撞、側撞，必須研擬更有效提醒駕駛人注意力的警示標線；日本在非號誌路口畫設的減速標線，目的是讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低通過路口的行車速度。