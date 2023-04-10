台南延平國中如東京「櫻花坂」 居民樂在其中

台南市北區延平國中的富士櫻、染井吉野櫻正盛開，福爾摩沙櫻也含苞蓄勢待發，附近居民說，真幸福，不用上山賞櫻花，家旁就有櫻花園，每天走過巷子，牆旁櫻花優雅在打招呼，心情特別快樂。

不過，校園裡有松鼠，近日常跑到櫻花園磨牙，樹幹被咬傷，開闢櫻花園的企業家鄭戴源，耐心敷藥，並包覆傷口以利癒合；目前正是天牛蟲害期，也忙著滅除正在枝幹內啃食樹心。鄭戴源說，日前到日本，特別買了專用於櫻花樹的傷口癒合劑，希望受傷的枝幹能趕快癒合，正常成長。

延平國中種有128棵櫻花，在專人細心照顧下，從上月間陸續開花，園內以富士櫻、八重櫻為主，另還有吉野櫻、福爾摩沙、一葉櫻等共10個品種的櫻花，目前富士櫻開得最漂亮，圖書館前的染井吉野也盛開，吸引學生在旁側涼亭、走廊讀書，並欣賞櫻花。