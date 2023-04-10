台南延平國中如東京「櫻花坂」 居民樂在其中

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市延平國中櫻花園的富士櫻等品種櫻花正盛開，為校園添增迷人氣氛。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園的富士櫻等品種櫻花正盛開，為校園添增迷人氣氛。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區延平國中的富士櫻、染井吉野櫻正盛開，福爾摩沙櫻也含苞蓄勢待發，附近居民說，真幸福，不用上山賞櫻花，家旁就有櫻花園，每天走過巷子，牆旁櫻花優雅在打招呼，心情特別快樂。

不過，校園裡有松鼠，近日常跑到櫻花園磨牙，樹幹被咬傷，開闢櫻花園的企業家鄭戴源，耐心敷藥，並包覆傷口以利癒合；目前正是天牛蟲害期，也忙著滅除正在枝幹內啃食樹心。鄭戴源說，日前到日本，特別買了專用於櫻花樹的傷口癒合劑，希望受傷的枝幹能趕快癒合，正常成長。

延平國中種有128棵櫻花，在專人細心照顧下，從上月間陸續開花，園內以富士櫻、八重櫻為主，另還有吉野櫻、福爾摩沙、一葉櫻等共10個品種的櫻花，目前富士櫻開得最漂亮，圖書館前的染井吉野也盛開，吸引學生在旁側涼亭、走廊讀書，並欣賞櫻花。

陳姓住戶說，在外工作的女兒前幾天回來，看到櫻花盛開，心情喜悅到難以言喻，而自己的心情也是一樣，因這裡的櫻花樹也都很高大，盛開時相當美麗；每天由巷子走過如東京的「櫻花坂」，內心就歡喜無比，「大家都跑去山上賞櫻花，我們不用出遠門，這裡就有美麗櫻花可欣賞。」

台南市延平國中櫻花園的櫻花正盛開，走經校旁就可看到美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園的櫻花正盛開，走經校旁就可看到美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中染井吉野也盛開，高雅的花朵令人心情愉悅。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中染井吉野也盛開，高雅的花朵令人心情愉悅。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園的富士櫻等品種櫻花正盛開，為校園添增迷人氣氛。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園的富士櫻等品種櫻花正盛開，為校園添增迷人氣氛。記者鄭惠仁／攝影

櫻花 賞櫻

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