鄭成功中樞祭典再起爭議 陳耀昌：應永久停辦

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市延平郡王祠每年4月29日舉辦鄭成功開台中樞祭典，圖為2019年當時內政部長徐國勇南下擔任主祭。本報資料照片
台南市延平郡王祠每年4月29日舉辦鄭成功開台中樞祭典，圖為2019年當時內政部長徐國勇南下擔任主祭。本報資料照片

每年4月29日在台南延平郡王祠舉辦的鄭成功開台中樞祭典再起爭議，著名的台灣史作家陳耀昌發文，認為明年台南將舉辦「台南400」活動，強調多元族群，再辦鄭成功祭典顯得荒謬，建議中央永久停辦這項儀式，對此，台南市文化局代理局長陳修程表示，目前依規定今年的中樞祭典仍會照常舉辦，內政部長林右昌也會南下主祭，對於陳耀昌的說法給予尊重。

鄭成功中樞祭典的爭議已不是第一次，總統蔡英文在2016年當選後，同年公開代表政府向原住民道歉，2017年與2018年在台南舉辦的鄭成功祭典雖然照常舉辦，但打破過去多年慣例，不再由內政部長南下主祭，而由台南市長主祭。

但在鄭氏宗親抗議下，2019年再度恢復，但同年擔任行政院發言人的Kolas Yotaka在自己的臉書上公開表達抗議，認為在在原住民族眼中，鄭成功有如台灣版的「哥倫布」，燒殺擄掠、侵奪土地、強迫殖民，不應該再舉辦中樞祭典，讓民間與地方政府自由發揮即可，但一番說法也引來抗議，並要求撤換發言人。

陳耀昌是國內著名的血液疾病專家、台大醫學院名譽教授，也是台灣史作家，其所著的「傀儡花」一書，近期曾翻拍為公視的連續劇「斯卡羅」，引發廣泛的討論。

陳耀昌最近在臉書上發文表示，鄭成功是在國民政府遷台後，被當作「漢賊不兩立」的民族英雄，但其實真正「開台」的不是鄭成功，而是原住民，「稱鄭成功為『開台聖王』可以是19世紀之前遷台移民對鄭成功的敬意，卻不可是代表當今政府視角的『中樞祭典』的稱呼，因為政府必須要強調多元族群」。

他並表示，明年台南將慶祝「台南400年」，如果又來一個「鄭成功開台363年中樞祭典」，豈不荒謬？，他很尊敬鄭成功，祖先也是追隨鄭成功渡海來台的，台灣有450間祭拜鄭成功的廟宇，顯示很多人祭拜鄭成功，但「開台祭典」不合乎今日台灣族群平等，各族群只是先到後到的精神，因此呼籲政府，永遠停辦「鄭成功開台中樞祭典」。

鄭成功 原住民

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