懸缺3個月 台南文化局長由成大歷史系副教授謝仕淵接任

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局局長將由成大歷史系副教授謝仕淵接任。圖／謝仕淵提供
台南市文化局局長將由成大歷史系副教授謝仕淵接任。圖／謝仕淵提供

懸缺3個多月的台南市文化局局長一職，傳出將由成大歷史系副教授謝仕淵接任，謝昨天接到媒體詢問時表示，期許未來有更多機會與關心台南歷史文化的民眾溝通，也希望建構更多讓民眾參與認識歷史文化的機會，政府與關心者的立場「並不是對立的」。

文化局原局長葉澤山主政台南文化多年，從縣市合併起，賴清德擔任台南市長後，一直是由葉澤山擔任文化局局長，黃偉哲上任，也延續用人，但去年底市府團隊本要公布由原經濟發展局局長陳凱凌升任副市長，但陳凱凌卻因案遭羈押至今，與黃偉哲關係良好的葉澤山臨危授命，升任副市長，局長一職由原來的副局長陳修程暫代。

原本各方看好陳修程有機會真除，但上周卻傳出市府將向成大歷史系借調謝仕淵，預計4月底之前將上任。葉澤山昨天則表示，市府確實有這項人事計畫，但尚未正式確定。

49歲的謝仕淵為台師大歷史研究所博士，2008年進入國立台灣歷史博物館，一路從助理研究員做到副館長，研究專長包括運動與全球化的歷史、台灣物質文化史等，著有《台灣棒球一百年》及《府城一味》等書。

他表示，因為父親是北門人，自己回鄉工作已經10多年，2019年到成大任職後，近年花費很多時間在高中推動以新課綱讓學生認識歷史文化，像是帶學生策展與田野調查等，未來也希望建立更多的管道，讓更多民眾參與認識台南的歷史文化。

對於台南文化界近期關注的南山公墓保存、赤崁樓園區開發等引發的文化保存爭議，他表示，其實文化局也是站在保存文化的立場，希望在共同的認知下，未來與民間有更多的溝通。

文化局 成大

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