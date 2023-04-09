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被點名挑戰立委 嘉市建設處長田長沛不否認有人「鼓勵」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）拔擢年輕的田長沛（右）擔任建設處長，被解讀是裁培年輕世代，做好接班準備。圖為出席今天清晨路跑畫面。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）拔擢年輕的田長沛（右）擔任建設處長，被解讀是裁培年輕世代，做好接班準備。圖為出席今天清晨路跑畫面。記者李宗祐／攝影

嘉義市立委選舉被藍營視為艱困選區，市議員張秀華、陳家平及黃思婷等人表態參選；前立委潘維剛的兒子、市府建設處長田長沛近來也被點名可能挑戰立委，對此田長沛不否認有人「鼓勵」，但目前只想把分內工作做好。

有地方人士觀察，黃敏惠連任嘉義市長後，持續拔擢重用民政處長林家緯、教育處長林立生、智科處長郭軒志與建設處長田長沛等人，特點都是年青政務官，外界解讀是要磨練年輕世代，做好接班準備。

當中36歲的田長沛不但有著政二代的背景，更擁有政治大學風險管理與保險學士、美國南加州大學公共政策與管理學系碩士學位，也具備美國會計師資格，近期更被點名挑戰嘉義市立委選戰。

田長沛說，確實有人鼓勵出來參選，目前只想把建設處長的工作做好，沒有想那麼多；可能國民黨濁水溪以南都沒有區域立委，所以有些人就有這樣的想法吧。

總統大選 嘉義 黃敏惠

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