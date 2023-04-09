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民進黨嘉市黨部發起珍愛嘉義 號召市民挽袖捐血

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨嘉市黨部號召市民挽袖捐血海報。圖／民進黨嘉義市黨部提供
民進黨嘉市黨部號召市民挽袖捐血海報。圖／民進黨嘉義市黨部提供

為鼓勵更多人積極參與捐血，民進黨嘉義市黨部發起並聯繫社會各界善心人士與公司社團，今天在嘉義捐血站舉辦「珍愛嘉義捐血做公益」活動，有上百名熱心民眾參與捐血。

市黨部表示，日前血液基金會提出，年輕人捐血率下降，24歲以下年輕人首次捐血率從2013年的14.96%降至去年的11.15%，捐血人數則從10萬4090人降至6萬1408人，這數據都是10年來新低。專家預估，在人口老化的趨勢下，預估2030年國內血液供給不敷使用，恐形成嚴重國安問題。

為解決短期的缺血情況並宣導捐血，讓急需醫療輸血的病患及有定期輸血需求的民眾不致因缺血造成危險，民進黨中央黨部號召全國各縣市黨部及黨公職投入響應捐血行動。

市黨部主委黃露慧表示，有鑒於最近醫療院所缺血情況，所以黨部聯繫了包括嘉義蕙蘭獅子會、嘉義扶輪社、愛在嘉義婦幼關懷協會、家樂福博愛店、嘉南羊乳等諸多善心人士與公司社團，籌辦了這次捐血活動，感謝大家熱心贊助活動經費物資，讓這場公益捐血活動順利圓滿完成。

黃露慧說，這場活動有上百名的熱心民眾前來熱心捐血，真正落實了「捐血做公益」的良善，也期待這樣的美意能夠繼續下去，不要讓缺血釀成國安問題。

民進黨嘉市黨部號召民眾挽袖捐血。圖／民進黨嘉義市黨部提供
民進黨嘉市黨部號召民眾挽袖捐血。圖／民進黨嘉義市黨部提供
民進黨嘉市黨部號召市民挽袖捐血。圖／民進黨嘉義市黨部提供
民進黨嘉市黨部號召市民挽袖捐血。圖／民進黨嘉義市黨部提供

捐血 嘉義 國安

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