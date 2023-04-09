影／人瑞級廟宇設計師許澤南 重返親手建造的福安宮檢修

高齡98歲、獲雲林文化貢獻獎的廟宇設計師許澤南，曾為國內外許多大小廟設計建築和修繕，光雲林就有逾50間廟是他所設計，連日本東京朝天宮也出自他的手，身體健朗的他今天受邀造訪相隔超過一甲子、由他親手設計的口湖鄉下崙福安宮，廟方向他請益修繕事宜，大師重遊故地，笑說像回家那般親切。

人稱「南師」的許澤南是北港人，早年就讀台南州立嘉義工學校建築科，畢業後即投入廟宇設計工作，是當今少數人瑞級的台灣廟宇設計師，在國內廟宇設計領域占有一席之地，2021年榮獲雲林文化貢獻獎。

許澤南在雲林經手設計的廟宇達50餘間，包括口湖下崙福安宮、箔子寮普天宮、四湖桂山章寶宮、台西五條港安西府、台西安海宮、褒忠馬鳴山鎮安宮等，他的廟宇設計作品不僅遍布國內各地，北港朝天宮分靈日本東京的「朝天宮」等廟也是他親手設計。

「早年的大木師就是廟的設計師」許澤南除精通廟宇建築規畫設計（大木作），也精通木雕神轎（小木作）的設計，最為人讚譽的是北港朝天宮的「祖媽轎」，這座國內少見巧奪天工的木雕神轎，也由許澤南監造承製，除北港朝天宮，鎮安宮、巡天宮外，桃園大溪福仁宮也保存許澤南承製的神轎，彌足珍貴。

由於二戰後的1960年代是國內廟宇建築的轉型期，許澤南設計出鋼筋混凝土與木材共構的廟宇建築，即大通梁以上均為鋼筋混凝土，其上則為木構造，當年類似福安宮這種寺廟設計，在台灣仍不多見。

許澤南今獲邀重返1962年他所建造的口湖下崙福安宮，受到廟方主委陳博恩等人熱烈歡迎，由於福安宮不僅是許大師親自設計監造，廟額「福安宮」也是由他親筆題寫，面對大師到來，廟方熱忱接待，許澤南也笑說，這裡的磚瓦梁木他分外熟悉，像回到家一般親切。