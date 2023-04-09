嘉縣善德同心濟世會捐助34萬現金 助水上170戶弱勢
關懷經濟弱勢家戶，嘉義縣善德同心濟世會為，今天在水上鄉公所前廣場舉辦捐贈民生物資及慰問金2000元，幫助水上鄉各村莊共170戶的邊緣戶，總捐現金額達34萬，減緩生活壓力；水上鄉長林緗亭代表接受，並頒贈感謝狀；7旬林姓阿嬤拿到物資及2000元，感動到流淚直說，要下跪感謝大家的善心幫助。
善德同心濟世會這次捐助水上鄉內170戶弱勢邊緣戶生活物資，及一戶慰助金2000元，今天集結會員們的一已之力，出動近20名志工前往公所發放物資，善盡社會責任，幫助弱勢家戶度過困境。
社會上有太多人不了解這樣的困境，甚至為弱勢族群貼上不公平的標籤，善德同心濟世會理事長盧威呈表示，在社區裡看見太多類似的家庭，這些人並非不願工作，而是現實條件無法工作，因生活失序造成社經地位低下，但為了生存、為了孩子，還是努力堅持著。
鄉長林緗亭表示，近貧家戶為社福邊緣人口，因身分條件不符，未能框入法規設限範圍內，無法循正常程序接受政府補助；感謝嘉縣善德同心濟世會以實際行動表達對弱勢家戶關懷，給予適當且不超乎依賴的扶助，除補充法令的不足讓社會安全網更加綿密之外，公所與民間力量攜手合作，一起創造資源的最大效益，盼愛的循環永續共好。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言