嘉縣善德同心濟世會捐助34萬現金 助水上170戶弱勢

關懷經濟弱勢家戶，嘉義縣善德同心濟世會為，今天在水上鄉公所前廣場舉辦捐贈民生物資及慰問金2000元，幫助水上鄉各村莊共170戶的邊緣戶，總捐現金額達34萬，減緩生活壓力；水上鄉長林緗亭代表接受，並頒贈感謝狀；7旬林姓阿嬤拿到物資及2000元，感動到流淚直說，要下跪感謝大家的善心幫助。

善德同心濟世會這次捐助水上鄉內170戶弱勢邊緣戶生活物資，及一戶慰助金2000元，今天集結會員們的一已之力，出動近20名志工前往公所發放物資，善盡社會責任，幫助弱勢家戶度過困境。

社會上有太多人不了解這樣的困境，甚至為弱勢族群貼上不公平的標籤，善德同心濟世會理事長盧威呈表示，在社區裡看見太多類似的家庭，這些人並非不願工作，而是現實條件無法工作，因生活失序造成社經地位低下，但為了生存、為了孩子，還是努力堅持著。