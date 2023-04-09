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紫山德善團嘉惠地方 南市後壁薪雪橋今動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
推廣造橋鋪路的紫山德善團，今天在台南後壁區舉行「薪雪橋」動土典禮，以紀念去年病故的造橋義工黃雪娥。圖／紫山德善團提供
推廣造橋鋪路的紫山德善團，今天在台南後壁區舉行「薪雪橋」動土典禮，以紀念去年病故的造橋義工黃雪娥。圖／紫山德善團提供

推廣造橋鋪路的紫山德善團，今天在台南後壁區舉行「薪雪橋」動土典禮，以紀念去年病故的造橋義工黃雪娥，該橋完工後可望讓用路人往來更便捷，免於繞道之苦。

薪雪橋8公尺、寬7公尺，預定地位於後壁區新東里下茄苳支線，四周都是農田，附近農民、居民因水圳橫跨導致交通不便，里長徐育新聯合里民反應連署，經市議員張世賢媒合紫山德善團、後壁區公所、水利會現勘，在各方努力下敲定此善行。

徐育新感謝紫山德善團大力協助，更掏出10萬元現金，表示是鄉親一起捐贈，希望做為薪雪橋造橋金，讓工程能盡早完工啟用。

紫山德善團執行長李紀達表示，薪雪橋建造費約90萬元，募了三成經費，預計募到六成會開始施作，工期約6周，他表示，每造一座橋前，才會開始募款該橋建造經費，達標後就會停止募款，希望有更多人加入這項有意義工作。

義工 募款

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