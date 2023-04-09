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嘉義春日食尚展出238農村再生成果 野餐風吸引親子同樂

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣政府推動農村再生計畫近13年，縣內有238個社區參與，91個社區通過審查成為農村再生社區，今天中午在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展，並頒獎表揚推動計畫的阿里山茶山及新港板頭等各社區人員；縣長翁章梁說，下一步農村將進行髒亂點的大整治。

縣長翁章梁表示，農村再生成果充分展顯現社區產業特色與魅力，讓鄉親了解農村社區除了一級生產，更有多元的加工產品與有趣的體驗，縣府也將針對全縣農村內，破舊破敗造成的髒亂點進行調查，與鄉鎮市及村里長共同整理。

活動打造野餐市集吸引許多親子參加，展示山、海、平原社區歷年執行紀錄與成果，也展售優質農創商品及農村好物；農業處指出，透過長期陪伴及引導社區，大家對未來規畫更明確，社區除自發性由下而上經營，打造社區品牌，同時兼具保育生態與傳承文化。

農業處指出，縣府推動農村再生計畫12年多，全縣有238個社區參與，其中91個社區通過審查成為農村再生社區，3個社區勇奪全國金牌農村，7位農村再生夥伴榮獲農村領航獎，17項產品通過農村好物，前年參加建築園冶獎，有3個社區的僱工購料案榮獲「社區文化景觀營造類」獎。

翁章梁表示，農村從早期的老中青人口平衡、經工業時代的人力老化到現在，產生很多變化，尤其當今可看到二代，甚至是三代青壯農返鄉務農，帶進不一樣的經營思維，嘉義縣的農村樣態正在翻轉與改變。

嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，頒獎及展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣政府推動農村再生計畫近13年，今天在府前廣場舉辦春日食尚，頒獎及展出農村再生豐碩成果展。記者呂慧瑜／攝影

農村再生 翁章梁 嘉義

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