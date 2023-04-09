「洄嘉青年」FUN心玩社區 黃敏惠：邀年輕人點亮社區

嘉義市政府以洄嘉青年FUN心玩社區計畫帶領在地青年學子進入社區發展協會，透過年輕的熱誠與專長，協力和社區發展協會發現、彰顯地方特色。今日啟動「112年迴嘉青年－FUN心玩社區」計畫，公開徵選青年優質企畫案，提供每隊團隊行動金最高8萬元，總計80萬元行動補助金。

市長黄敏惠表示，「洄嘉青年」的核心是透過政府搭平台，在「年輕人」跟「社區」之間搭起橋樑，讓政府政策、社區需求和青年創意能夠結合，從認識社區、看到問題、提出解方，到凝聚共識後，共同推動在地服務。

計畫主持人雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡表示，去年度計畫不只報名踴躍，成果更是豐碩，希望今年的計畫能再度為社區注入年輕的活水與能量，提升在地永續經營的深度與廣度。

市府社會處表示，去年度共有15組計畫團隊提案，主題有社區綠美化、長者照護、樂齡運動、社區產業等多元展現；如嘉義大學農藝系的團隊在新店社區閒置農地種植香草植物，並帶領社區民眾從植物萃取精油再製作香草料理、防蚊液等；中正大學團隊在何庄社區活動中心建置喘息咖啡館空間，為「照護者」提供一個休憩的場域，考慮了「照護者」的身心健康；興仁社區則是由社區青年自發參與，雖然來自不同學校，但本著對社區的愛與關懷，針對社區特色自創詞曲，並邀請社區長者一起舞動，拍攝了一支僅屬於興仁社區的MV。