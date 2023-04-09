快訊

砸76萬做43次手術「擁世界最大嘴唇」 她赴約會實境秀找真愛

獨／共艦擾台海巡應變 太平島南援六號操演被迫延後

失聯女大生借泰達幣赴緬 警扣手機有博弈簽注紀錄

「洄嘉青年」FUN心玩社區 黃敏惠：邀年輕人點亮社區

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
洄嘉青年FUN心玩社區啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
洄嘉青年FUN心玩社區啟動儀式。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府以洄嘉青年FUN心玩社區計畫帶領在地青年學子進入社區發展協會，透過年輕的熱誠與專長，協力和社區發展協會發現、彰顯地方特色。今日啟動「112年迴嘉青年－FUN心玩社區」計畫，公開徵選青年優質企畫案，提供每隊團隊行動金最高8萬元，總計80萬元行動補助金。

市長黄敏惠表示，「洄嘉青年」的核心是透過政府搭平台，在「年輕人」跟「社區」之間搭起橋樑，讓政府政策、社區需求和青年創意能夠結合，從認識社區、看到問題、提出解方，到凝聚共識後，共同推動在地服務。

計畫主持人雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡表示，去年度計畫不只報名踴躍，成果更是豐碩，希望今年的計畫能再度為社區注入年輕的活水與能量，提升在地永續經營的深度與廣度。

市府社會處表示，去年度共有15組計畫團隊提案，主題有社區綠美化、長者照護、樂齡運動、社區產業等多元展現；如嘉義大學農藝系的團隊在新店社區閒置農地種植香草植物，並帶領社區民眾從植物萃取精油再製作香草料理、防蚊液等；中正大學團隊在何庄社區活動中心建置喘息咖啡館空間，為「照護者」提供一個休憩的場域，考慮了「照護者」的身心健康；興仁社區則是由社區青年自發參與，雖然來自不同學校，但本著對社區的愛與關懷，針對社區特色自創詞曲，並邀請社區長者一起舞動，拍攝了一支僅屬於興仁社區的MV。

本次「迴嘉青年－FUN心玩社區」計畫，期待以青年創意為社區創造永續發展方向，偕同社區發展協會共同創造跨世代新價值，以達成青銀共創社區事務願景。經評選核定通過的青年團隊，提供總計80萬元行動補助金，且於最終成果選拔優良團隊，頒予獎勵金總計高達25萬元。

嘉義市長黃敏惠（中）在啟動儀式上和與會人員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）在啟動儀式上和與會人員合影。圖／嘉義市政府提供
洄嘉青年FUN心玩社區計畫啟動儀式後大合照。圖／嘉義市政府提供
洄嘉青年FUN心玩社區計畫啟動儀式後大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）觀賞社區青年成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）觀賞社區青年成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）觀賞社區青年成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）觀賞社區青年成果。圖／嘉義市政府提供

青年 團隊

延伸閱讀

《KANO》改編音樂劇日本上演 黃敏惠：KANO精神遠揚

千名跑友探索火雞肉飯名店 慢跑體驗嘉義人在地生活

黃敏惠攜手張麗善化身1日店長 推薦嘉市好店及雲林良品

影／嘉義文創園區委託台灣生活美學基金會營運 第2屆品生活節開幕

相關新聞

山區缺水阿里山春茶收成不到3成 茶農：無採工 忍痛除嫩芽

嘉義山區茶園嚴重乾旱，產量再度大砍僅剩不到3成，茶農嘆，春茶只能用一個慘字形容！許多園主因不符做茶工資成本，乾脆放棄不採...

「洄嘉青年」FUN心玩社區 黃敏惠：邀年輕人點亮社區

嘉義市政府以洄嘉青年FUN心玩社區計畫帶領在地青年學子進入社區發展協會，透過年輕的熱誠與專長，協力和社區發展協會發現、彰...

台東能增飛台中航線？ 賴坤成 ：現沒飛機會持續爭取

民進黨台東區域立委黨內初選民調即將開始，前立委賴坤成今天下午成立服務處，對於近期地方反映，增加台東、台中城市對飛班機航線...

《KANO》改編音樂劇日本上演 黃敏惠：KANO精神遠揚

以嘉義農林棒球隊橫掃日本甲子園故事的電影《KANO》，曾受邀赴大阪亞洲影展參展，讓嘉義市「棒球原鄉」美名遠揚。來自日本愛...

曾文烏山頭蓄水跌破1億噸 中旬面臨蓄水率1成保衛戰

南台灣水情持續嚴峻，曾文、烏山頭水庫總蓄水量今早跌破1億噸大關，預估本月中旬蓄水率恐不到1成。南區水資源局持續費盡心思設...

南市開辦首處精障協作模式服務據點 社區接納好厝邊

為實踐身心障礙者權利公約，提供精神障礙者多元社區支持服務，台南市社會局結合穀禾粒粒身心關懷協會，於新化區開辦南市首處精神...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦