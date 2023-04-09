台東能增飛台中航線？ 賴坤成 ：現沒飛機會持續爭取

民進黨台東區域立委黨內初選民調即將開始，前立委賴坤成今天下午成立服務處，對於近期地方反映，增加台東、台中城市對飛班機航線，賴坦言「現有班機不足」，明年新購飛機才有機會，劉櫂豪則表示若業者有願意，將要求民航局協助。

民進黨台東立委初選，現任立委劉櫂豪與賴坤成對決，本月17日至27日晚間6至10時，將以家用電話做初選民調，劉櫂豪以現任優勢、強調任內成績，賴坤成今天下午成立服務處，直言這是「實力不對襯的全民調」，但他絕對可爭得民進黨提名參選立委。

賴坤成說，為了這場選戰至少準備了一年，對於台東人的需求、他都主動去做，像他多次往來台東、台中，一趟就需6到8小時，空中航線的確有需要，也曾詢問台東和台中城市對飛的可能性。

他說，但主飛國內線的華信、立榮航空，現有飛機主飛離島航線，業者日前告訴他「飛機不足、今年要增加台東、台中航線有困難」，但後續若新機隊加入，他將全力協調民航局爭取。

劉櫂豪表示，三屆立委任內，持續爭取台東多項重大交通建設，對於地方反映台東與台中間飛航需求，只要業者有意願經營，將要求民航局協助。