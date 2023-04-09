推廣客家文化 南市桐花祭梅嶺登場

推廣客家文化，「2023台南桐花祭」今在楠西梅嶺大湖桶桐花步道登場，除有楠西國小管樂團熱鬧開場，還有梅酒DIY及在地小農市集，讓民眾在桐花樹下享受週末美好時光，呈現在地客家風情。

台南市長黃偉哲為活動揭幕，活動由楠西國小同學的做音樂演出，展現偏鄉在文化傳承成果，市議員IngayTali穎艾達利及周奕齊也到場同樂。

台南市政府客家事務委員會也在梅嶺福興宮，以客家儀式舉行簡約隆重伯公祭儀，搭配客家傳統八音樂團，祈求伯公保佑大地生生不息、百姓富足平安；現場還安排梅酒DIY活動，結合楠西特產梅子及客家傳統醃製工法，教民眾自製酸甜梅子酒；一旁還有楠西在地小農市集，販售新鮮水果、果乾、水果凍飲等楠西特色產品。活動詳情請至「台南客家」粉絲專頁(https://reurl.cc/2DeQdn)查詢

黃偉哲表示，在台南想看美麗桐花，一定要來楠西區，這裡同時也是螢火蟲現蹤重要據點，楠西區同時也是芒果產地，預計在6月就是盛產期。