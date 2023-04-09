快訊

砸76萬做43次手術「擁世界最大嘴唇」 她赴約會實境秀找真愛

獨／共艦擾台海巡應變 太平島南援六號操演被迫延後

失聯女大生借泰達幣赴緬 警扣手機有博弈簽注紀錄

推廣客家文化 南市桐花祭梅嶺登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
推廣客家文化，南市桐花祭今在楠西梅嶺登場。圖／台南市政府提供
推廣客家文化，南市桐花祭今在楠西梅嶺登場。圖／台南市政府提供

推廣客家文化，「2023台南桐花祭」今在楠西梅嶺大湖桶桐花步道登場，除有楠西國小管樂團熱鬧開場，還有梅酒DIY及在地小農市集，讓民眾在桐花樹下享受週末美好時光，呈現在地客家風情。

台南市長黃偉哲為活動揭幕，活動由楠西國小同學的做音樂演出，展現偏鄉在文化傳承成果，市議員IngayTali穎艾達利及周奕齊也到場同樂。

台南市政府客家事務委員會也在梅嶺福興宮，以客家儀式舉行簡約隆重伯公祭儀，搭配客家傳統八音樂團，祈求伯公保佑大地生生不息、百姓富足平安；現場還安排梅酒DIY活動，結合楠西特產梅子及客家傳統醃製工法，教民眾自製酸甜梅子酒；一旁還有楠西在地小農市集，販售新鮮水果、果乾、水果凍飲等楠西特色產品。活動詳情請至「台南客家」粉絲專頁(https://reurl.cc/2DeQdn)查詢

黃偉哲表示，在台南想看美麗桐花，一定要來楠西區，這裡同時也是螢火蟲現蹤重要據點，楠西區同時也是芒果產地，預計在6月就是盛產期。

黃偉哲說，客家文化傳承是政府重要任務，桐花是客家象徵，透過舉辦桐花季及賞桐花小旅行等活動，能引領遊客更認識客家庄，體驗客家文化及美食。

南市桐花祭今在楠西梅嶺登場，已可見桐花綻放。圖／台南市政府提供
南市桐花祭今在楠西梅嶺登場，已可見桐花綻放。圖／台南市政府提供

桐花祭 客家文化

延伸閱讀

曾文烏山頭蓄水跌破1億噸 中旬面臨蓄水率1成保衛戰

影／畢卡索逝世50年 台南辦大師畫作展黃偉哲開箱

台南又交了日本新朋友 黃偉哲與土浦市簽署友好交流協定

台南鳳梨進入產季 黃偉哲：早已啟動內外銷、加工收購

相關新聞

山區缺水阿里山春茶收成不到3成 茶農：無採工 忍痛除嫩芽

嘉義山區茶園嚴重乾旱，產量再度大砍僅剩不到3成，茶農嘆，春茶只能用一個慘字形容！許多園主因不符做茶工資成本，乾脆放棄不採...

《KANO》改編音樂劇日本上演 黃敏惠：KANO精神遠揚

以嘉義農林棒球隊橫掃日本甲子園故事的電影《KANO》，曾受邀赴大阪亞洲影展參展，讓嘉義市「棒球原鄉」美名遠揚。來自日本愛...

曾文烏山頭蓄水跌破1億噸 中旬面臨蓄水率1成保衛戰

南台灣水情持續嚴峻，曾文、烏山頭水庫總蓄水量今早跌破1億噸大關，預估本月中旬蓄水率恐不到1成。南區水資源局持續費盡心思設...

南市開辦首處精障協作模式服務據點 社區接納好厝邊

為實踐身心障礙者權利公約，提供精神障礙者多元社區支持服務，台南市社會局結合穀禾粒粒身心關懷協會，於新化區開辦南市首處精神...

遊樂區傳豬屎味遭投訴 竟是掌葉蘋婆開花

冤枉啊！台南山上花園水道博物館最近接到不少民眾投訴園區時有豬屎異味，一度懷疑是清潔工作未落實，經查原來是有「豬屎花」之稱...

南市原民鉛球名將馬皓瑋美國摘金 突破個人最佳成績

台南市排灣族鉛球名將馬皓瑋malengan 4月7日在美國參加亞特蘭大喬治亞大學舉辦的「Spec Towns / Tor...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦