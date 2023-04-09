《KANO》改編音樂劇日本上演 黃敏惠：KANO精神遠揚
以嘉義農林棒球隊橫掃日本甲子園故事的電影《KANO》，曾受邀赴大阪亞洲影展參展，讓嘉義市「棒球原鄉」美名遠揚。來自日本愛媛縣的少爺劇場（坊っちゃん劇場）改編成音樂劇，營運公司社長越智陽一日前攜甫上演新作拜會嘉義市長黃敏惠。市長黃敏惠表示，期待透過同樣述說著堅毅與夢想的《KANO》音樂劇讓更多人了解嘉義市豐厚的人文、歷史，同時也深化台日交流。
市長黃敏惠表示，來自日本愛媛縣的少爺劇場以音樂劇形式改編《KANO》故事，讓一代人拼搏奮鬥和永不放棄的嘉義精神再一次被看見，《KANO》音樂劇推廣的不僅只是藝術，更拉近了台日的距離。2014年電影《KANO》在嘉義市舉辦首映，不僅重現嘉農功成返鄉，鄉親上街熱情迎接的情景，KANO精神更讓嘉義市走出台灣、迎向國際。「嘉義人、嘉義事和嘉義的精神，KANO就是最好的代表」。
營運社長越智陽一表示，《KANO》音樂劇以出身愛媛縣、領軍嘉農棒球隊的總教練近藤兵太郎為主角，描繪被稱為「台灣棒球原點」的嘉義農林棒球部超越國籍的交流與追求夢想的熱血故事，音樂劇今年4月1日上演以來好評不斷，期待將改編自嘉農的故事與嘉義市民一同分享，以笑中帶淚的勵志故事帶給更多人感動。
越智陽一提到，2014年的《KANO》電影風靡日本，在愛媛縣更是引起轟動，嘉義市成為許多影迷感到親切的城市。《KANO》音樂劇未來1年將持續於愛媛縣演出，劇場外特別播放的嘉義市城市介紹引起熱烈回響，嘉義市已成為許多劇迷期待前來朝聖的棒球原鄉，《KANO》音樂劇今年底將以8K電影版形式於台灣上映，期待屆時同樣吸引台灣劇迷造訪愛媛縣。越智陽一邀請市長黃敏惠前往日本觀賞演出，體會原汁原味的感動。
嘉義市文化局表示，KANO故事熱血勵志，在日本引起極大回響。傳奇投手吳明捷的兒子高橋盛廣、堀川盛邦年初訪台，首站直奔嘉義市中央噴水池與父親雕像合影，再見父親投球英姿讓2人激動不已，並在文化局協助下向製作中央噴水池雕像的雕塑家蒲浩明工作室訂製縮小版吳明捷投手像。兩人期待將吳明捷投手雕像帶回日本，與更多熱愛棒球、因為KANO認識台灣的親友分享來自嘉義市的藝術與感動，也感謝市政府的協助，以棒球為台日交流再添佳話。
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