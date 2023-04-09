《KANO》改編音樂劇日本上演 黃敏惠：KANO精神遠揚

以嘉義農林棒球隊橫掃日本甲子園故事的電影《KANO》，曾受邀赴大阪亞洲影展參展，讓嘉義市「棒球原鄉」美名遠揚。來自日本愛媛縣的少爺劇場（坊っちゃん劇場）改編成音樂劇，營運公司社長越智陽一日前攜甫上演新作拜會嘉義市長黃敏惠。市長黃敏惠表示，期待透過同樣述說著堅毅與夢想的《KANO》音樂劇讓更多人了解嘉義市豐厚的人文、歷史，同時也深化台日交流。

市長黃敏惠表示，來自日本愛媛縣的少爺劇場以音樂劇形式改編《KANO》故事，讓一代人拼搏奮鬥和永不放棄的嘉義精神再一次被看見，《KANO》音樂劇推廣的不僅只是藝術，更拉近了台日的距離。2014年電影《KANO》在嘉義市舉辦首映，不僅重現嘉農功成返鄉，鄉親上街熱情迎接的情景，KANO精神更讓嘉義市走出台灣、迎向國際。「嘉義人、嘉義事和嘉義的精神，KANO就是最好的代表」。

營運社長越智陽一表示，《KANO》音樂劇以出身愛媛縣、領軍嘉農棒球隊的總教練近藤兵太郎為主角，描繪被稱為「台灣棒球原點」的嘉義農林棒球部超越國籍的交流與追求夢想的熱血故事，音樂劇今年4月1日上演以來好評不斷，期待將改編自嘉農的故事與嘉義市民一同分享，以笑中帶淚的勵志故事帶給更多人感動。

越智陽一提到，2014年的《KANO》電影風靡日本，在愛媛縣更是引起轟動，嘉義市成為許多影迷感到親切的城市。《KANO》音樂劇未來1年將持續於愛媛縣演出，劇場外特別播放的嘉義市城市介紹引起熱烈回響，嘉義市已成為許多劇迷期待前來朝聖的棒球原鄉，《KANO》音樂劇今年底將以8K電影版形式於台灣上映，期待屆時同樣吸引台灣劇迷造訪愛媛縣。越智陽一邀請市長黃敏惠前往日本觀賞演出，體會原汁原味的感動。