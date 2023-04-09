曾文烏山頭蓄水跌破1億噸 本月中旬將面臨1成保衛戰

南台灣水情持續嚴峻，曾文、烏山頭水庫總蓄水量今早跌破1億噸大關，預估本月中旬蓄水率恐不到1成。南區水資源局持續費盡心思設法節水，國軍把握汛期前加緊清淤，現在就盼老天爺幫幫忙。

行政院長陳建仁昨來台南巡視，聽取水利署長賴建信水清簡報後表示，曾文水庫目前蓄水量到6月都不用太擔心，不過曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量因這波春雨降雨有限，南區水資源局人員仍眉頭深鎖。

根據南水局水情資料顯示，曾文、烏山頭水庫今早11點總蓄水量為9987萬噸（17.04%），對比昨天同時1億30萬噸（17.11%），正式跌破1億噸大關；南化水庫則為2813萬噸（31.43%），較昨同期2832萬噸（31.65%），三大水庫剩約1億2800萬噸，蓄水量也持續下探。

據知，若乾旱持續，南區水資源局初步規畫，曾文水庫本月中旬會再啟動放水作業，引流到下游烏山頭水庫蓄存，推估17日蓄水率將跌破1成，屆時將視水情滾動式處置。

旱象當前，則是水庫清淤好時機，國軍3月起派遣陸軍第八軍團所屬54工兵群，假日不停工協助水庫清淤，以增加汛期時水庫蓄水量，希望6月中旬能清30萬噸，台南市長黃偉哲今上午也前往曾文水庫慰勞國軍並致贈慰勞金及農特產品，感謝國軍部隊犧牲假期，投入抗旱作業。

黃偉哲表示，極端氣候顯著，時常要面對大旱、大澇，感國軍弟兄搶在汛期前，提供水庫寶貴的蓄水空間，幫助台南市度過極端氣候的考驗。他說，南市每天用水量已從107萬噸降至100萬噸以下，呼籲民眾仍得持續節約用水。

八軍團參謀長余劍鋒少將表示，清淤任務不僅協助南部地區用水問題，也是國軍練兵練技絕佳契機，不僅可訓練幹部協調指揮能力外，也讓官兵熟練對機具操作，達平時能救災、戰時能作戰的目標。