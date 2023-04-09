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山區缺水阿里山春茶收成不到3成 茶農：無採工 忍痛除嫩芽
嘉義山區茶園嚴重乾旱，產量再度大砍僅剩不到3成，茶農嘆，春茶只能用一個慘字形容！許多園主因不符做茶工資成本，乾脆放棄不採，直接忍痛剃掉正在生長的嫩葉，等待下一次再採收，但現在卻連梯芽都要面臨缺水剃除，茶樹會慘死的困境。
今年嘉義縣大阿里山茶園一眼望去，可看見茶園，就是一撮翠綠有長芽、一撮深綠未長出，一撮撮不均勻，尤其茶園隔上下排，同是去年11月剪完茶，準備收成春茶時可見，上排沒生長新芽跡象，下排則有吐春芽的明顯對比。
梅山太平村茶農賴月琴表示，今年春茶收成慘況嚴重，是她種茶40年來首次遇到，她僅收2成，且山區缺水又太冷，春芽長太小，很多茶農乾脆不採，直接剃掉部分生長的茶樹嫩葉，等待下次再採收。
現在就連忍痛剃茶樹嫩芽，都還要看老天爺臉色，賴月琴說，部分茶農卡在那不敢剃，是因為沒下雨剃茶樹會死亡，土壤都太乾，根部吸不足水，自己是賠錢仍僱工開採，除捨不得長出的茶，另是老顧客已下單，要滿足需求。
竹崎茶農劉嘉聖說，他的茶園在出水坑區，屬水尾本就缺少水源，也沒在灌溉，採草生野放茶，每年都看老天賞飯，今年缺水嚴重，反而對他影響小，因茶樹根系較深，惡劣環境練就茶樹謀生能力，相較有在澆灌的淺根茶園災損，他還能如去年收到5成。
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