南市開辦首處精障協作模式服務據點 社區接納好厝邊

為實踐身心障礙者權利公約，提供精神障礙者多元社區支持服務，台南市社會局結合穀禾粒粒身心關懷協會，於新化區開辦南市首處精神障礙者協作模式服務據點「知南會所」，成員人數穩定成長，已達25人，在社區中默默支持著精障朋友與其家庭。目前全市有4家照顧精障者為主的機構，明年前將再增設2家。

社會局指出，精神障礙者在社區中生活並不容易，為穩定精神病徵，障礙者必須定時服藥，然藥物造成的副作用，如較為遲緩的行動或應對，都可能造成他們重返職場或人際互動產生困難，為此社會局結合台南市穀禾粒粒身心關懷協會開辦首處精障協作模式據點，讓障礙者可在充分支持的環境內，透過工作日設計與職員、其他成員共同分工完成各項任務，也透過共同運作據點，拓展人際或就業前準備。

成員小志說，之前從未做過線上登錄工作，很想學學看，在會所透過其他成員的教導，已經從會到不會，以後也可以教別人了。

穀禾粒粒身心關懷協會理事長李靜怡表示，取名「知南會所」除據點位在台南，也來自「知難」的同音字，多年的服務經驗，團隊深知精障者身心平衡地在社區中生活不是件容易的事，期透過知南會所的運作，發揮功能，以專業及系統化的工作方式，支持精神障礙者及其家庭。她感謝在地房東、社區鄰里用行動接納這群夥伴。

社會局長盧禹璁表示，精神障礙者過往因新聞事件報導，多數民眾對他們較不了解或印象較為負面，而不知怎麼協助或不敢與他們互動，其實多數精障者只要穩定服藥，精神病徵均可妥為控制，社會局為了支持精神障礙者，除已設置4家以照顧精障者為主的身障機構外，也積極發展如精障會所此一社區支持服務，預計明年前將再於市區、大新營地區各設置1處。