遊樂區傳豬屎味遭投訴 竟是掌葉蘋婆開花

冤枉啊！台南山上花園水道博物館最近接到不少民眾投訴園區時有豬屎異味，一度懷疑是清潔工作未落實，經查原來是有「豬屎花」之稱的掌葉蘋婆花傳出的氣味，讓清潔工得洗刷冤屈。

4月天，出遊至水道博物館遊客不少，不乏闔家來賞花踏青，但有多起遊客反映，包括入口廣場及某些特定區域，常會聞到類似糞便或腐敗味道相當掃興，甚至質疑館方沒有做好清潔工作。

館方不敢大意，仔細巡視後，發現味道濃厚的區域，其實都有共同特徵，就是栽有掌葉蘋婆，目前也正值掌葉蘋婆花季，一朵朵紅色小花掛在樹梢，形成獨特景觀，加上紅色外殼的果實，吸引喜歡攝影的遊客拍攝，也因此更容易聞到異味。

館方表示，掌葉蘋婆樹齡都已經數十年，每次一開花，數量驚人，傳出來的花味自然非同凡響，根據文獻資料指出，掌葉蘋婆是日據時期 (西元1900年間)引進台灣的外來種，原產於熱帶亞洲、非洲及澳洲。在開花時節空氣中會瀰漫一股難聞的豬屎異味，對味道敏感者可能會覺得不太舒服。