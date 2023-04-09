南市原民鉛球名將馬皓瑋美國摘金 突破個人最佳成績

台南市排灣族鉛球名將馬皓瑋malengan 4月7日在美國參加亞特蘭大喬治亞大學舉辦的「Spec Towns / Torrin Lawrence邀請賽」，於男子鉛球決賽擲出19公尺22佳績獲得金牌，突破個人最佳成績，為台灣爭光。

台南市原民會今天表示，馬皓瑋在美國喬治亞大學的「Spec Towns / Torrin Lawrence邀請賽」中，於男子鉛球決賽第4次試擲擲出18公尺97，刷新個人最佳紀錄，第5擲推破19公尺大關，來到19公尺22，奪得金牌。

市長黃偉哲恭喜台南鉛球名將馬皓瑋突破個人的最佳成績再奪金牌，稱許是台灣之光、原民的驕傲、也是台南的榮耀。他說，2023年「全國運動會」10月將在台南舉辦，盼延續奪牌士氣，把全國運動會獎盃留在台南。

原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran說，馬皓瑋3月參加全國原住民族運動會，在田徑公開男子組鉛球項目，不負眾望順利摘金，完成4連霸佳績，市長為鼓勵蟬聯比賽獲獎的選手，增設「連霸獎金」，今年繼續擴大加碼，提高個人和團體奪牌獎金，個人部分第1名從3萬提升到8萬，團體第1名每個人從5千提高到2萬，前3名均有加碼，以激勵選手。期盼馬皓瑋在未來的全運會和亞運都能再接再厲達成目標。