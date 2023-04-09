守護龍崎牛埔泥岩惡地 環團：草案快通過訴訟不能輸

立委王定宇等人針對台南龍崎掩埋場的興辦計畫雖已遭廢止，但環評仍有效，民眾擔心會死灰復燃，提出「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」，針對老舊環評案，目的事業主管機關廢止許可後，環評結論也也廢止，再無開發可能。雖然環保署長張子敬表示尊重修法，無意見，環團認為若沒通過3讀也沒用，且歐欣已提訴願，經濟部不能輸。

台南龍崎掩埋場吵嚷近20年，雖然近300公頃的土地已被市府畫為地質公園及自然保留區，但龍崎掩埋場用地仍繼續存在，絕大部分未畫入地質公園，歐欣也針對市府停發水土保持施工許可證打行政官司，一審勝訴，台南市政府上訴中。已廢止地方居民及環團擔心龍期掩埋場死灰復燃，經立委的努力，經濟部已廢止興辦計畫，但因龍崎掩埋場屬老環評，仍持續有效，環團要求環保署撤銷龍期掩埋場環評，並且發起連署。

立法院衛環委員會日前審查有「龍崎條款」之稱的「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」，環保署長張子敬表示環保署尊重修法，沒有特別意見，指立委所提的修法，要求如果要再動工，需要再環評審查，目的事業主管機關已經廢止許可，就不應該再有機會開發，但民眾覺得審查結論仍在，會不會哪天又可以開發，若連審查結論都廢止，外界會比較安心。

張子敬也說，針對老的環評案件，要如何有退場機制，做了處理，這些老案子可能隔了一段時間繼續要施工，重新回到環評審查機制來審查，對於新的案子，民國108年在審查結論就加了附款，依照行政程序法，如果環評審查通過超過10年沒有開發，環評結論失去效力，可以展延一次、不超過5年，所以後來新的審查案件，都有落日條款。

台南社大環境小組召集人、中華醫大副教授黃煥彰表示，期待此增訂草案趕快完成2、3讀，否則沒下文，也沒用。另.經濟部以行政程序法123條第4、5款廢歐欣的興辦計劃與許可，歐欣已提訴願；經濟部在訴願不能輸；而市府與歐欣公司的行政訴訟也不能輸。

台南社大研究員晁瑞光說，龍崎牛埔泥岩惡地是山崩地滑敏感地區，除了地表持續抬升變動，更是世界少有的大面積泥岩惡地，極其珍貴需要保護，近幾年來的調查，歐欣在掩埋場的水土保持設施，不到2、3年幾已崩塌毀壞，根本不適合設掩埋場，但遺憾的是，環保署要歐欣提因應對策，聽起來讓人認為有因應對策就可做，會持續守護這片泥岩惡地。