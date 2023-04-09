千名跑友探索火雞肉飯名店 慢跑體驗嘉義人在地生活

嘉義市清晨舉辦一場別開生面「火雞肉飯名店探索路跑」活動，有別傳統競速為訴求，1200名跑友路跑途經25家火雞肉飯名店，體驗嘉義人的在地生活飲食，行經公園及大街小巷，感受獨特的城市樣貌，用跑訪與補給站美食，品嚐認識這座城市。主辦單位為幫助菜農，完賽民眾都可以拿到1顆免費高麗菜。

嘉義市體育會與聯網國際資訊股份有限公司共同主辦「火雞肉飯名店探索路跑」，希望透過路跑讓參加民眾來體驗及感受城市風貌，活動目的不以競速為訴求，而是想帶著跑者進入嘉義人的生活，讓跑友們用慢跑方式探索嘉義、認識嘉義。賽事分為21公里半馬組、10公里挑戰組，以及5公里歡樂組。

全台超過1200名跑友在早上6點熱鬧起跑，嘉義市長黃敏惠與眾貴賓共同鳴槍，為跑者加油打氣，自文化公園出發，進入著名的文化路，途經噴水圓環、及火雞肉飯店家。25家火雞肉飯店家並與25家餐飲店合作，補給站除了水份、飲料，還準備10隻火雞並加上各家名店獨特醬汁，製作成獨特火雞肉飯buffet，讓跑友在補充體力的同時也品味在地嘉義滋味。

市長黃敏惠表示，路跑路線規劃別出心裁，途經25家火雞肉飯名店和28個里，沿途有里長及里民組成的啦啦隊為跑者加油打氣，活動不以競速為訴求，帶領跑者進入嘉義人的生活，以慢跑方式探索、認識嘉義市。此外，近日高麗菜盛產，主辦單位響應認購，為每名跑者送上高麗菜，在跑出健康的同時也吃進營養。活動1200位的報名人數不僅很快就額滿，更有許多的外國跑者熱情參與，期待在以美食向外行銷城市的同時，運動也為城市帶來滿滿的活力與健康。

嘉義市體育會理事長也是市議員孫貫志表示，透過路跑讓參加民眾來體驗及感受城市風貌，除了精美完賽禮外，更加碼推出抽獎活動，讓大家有吃有玩又有拿。今年體育會還有辦理親子定向越野體驗、電子競技運動科技營隊、匹克球、藤球、網球等…各式各樣的運動項目，希望透過各式各樣的活動，讓大家更了解運動並促進民眾身體健康。