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嘉義大埔鄉陷缺水 水公司3公里導水管抽曾文溪水應急

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
自來水公司第五區處在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，啟用因應旱季緊急供水。圖／台水五區處提供
自來水公司第五區處在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，啟用因應旱季緊急供水。圖／台水五區處提供

南部水情吃緊，曾文水庫目前的蓄水率僅11.3％，連在水庫旁的嘉義縣大埔鄉也正面臨缺水困境。目前水公司啟動台3線333K的增設抽水站，日取水量近400噸，確保居民供水無虞；居民憂心，雨季量仍不足，恐再現百年大旱動員各介協助運水上山供水，才能緩解水荒。

水公司第五區處長蕭淑貞表示，目前大埔鄉一天供水需求近750噸，3月26日增加曾文溪抽水站每日可取原水300至400噸，預估可過旱季，為確保民生供水無虞，初步規畫在大埔壩設新的固定取用水源，但管線長度需求將近4公里，目前還在評估中。

大埔鄉長吳明勳表示，缺水情況一定是有，目前取水及運用量都在平衡之間，已關閉大埔露營區，水公司在台3線333k曾文溪床設置抽水站，只能先治標，建議在上游找到可穩定供水水源，才是治本之道。

台水五區處指出，嘉義縣大埔淨水場主要水源為龍蛟溪及地下井，因近乾枯，啟動去年埋設完成的3公里長，從台三線333K附近連絡至大埔淨水場的「抗旱輸水使用」導水管，取用曾文溪水源，補足大埔地區乾旱供水缺口。

吳明勳說，目前曾文水庫從觀景樓到大埔鄉，水庫底已長滿草皮，若旱季過，颱風又晚來，恐再現前年百年大旱無水可用困境，當時是經水公司緊急調度，由國軍與嘉縣消防局支援水車，到台南市楠西區消防栓取水，再載回大埔鄉，車輛停滿湖濱公園來供鄉親取用水。

蕭淑貞說，大埔地區地形落差大，啟動的抽水站為三站式抽水加壓系統，由溪水河道引水進入集水坑內設第一站環保取水桶，再經桶內抽水機抽送至溪岸高處的第二站取水桶，再經此抽送上台三線333K附近道路旁的第三站取水桶，再送入導水管輸送至大埔淨水場，補足大埔供水缺口。

曾文水庫目前的蓄水率只有11.3％，集水區從觀景樓到大埔鄉已長滿青綠色草皮。圖／侯秀美提供
曾文水庫目前的蓄水率只有11.3％，集水區從觀景樓到大埔鄉已長滿青綠色草皮。圖／侯秀美提供
自來水公司第五區處在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，啟用因應旱季緊急供水。圖／台水五區處提供
自來水公司第五區處在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，啟用因應旱季緊急供水。圖／台水五區處提供

大埔 曾文水庫 台三線

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