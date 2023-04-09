嘉義大林三山國王廟祝融 清道光永垂石碑驚喜出土
嘉義縣大林鎮中山路三山國王廟今年初遭遇大火，近日工人拆屋時發現一塊，寫著清道光年間的「永垂石碑」豎立於土地上，地方文史人士江明赫見此，立即與文觀局連繫，盼公部門共同努力，保存這塊記載大林發展史的古蹟石碑。
文觀局秘書陳峯武表示，經調查，三山國王廟的清道光年間立石碑，從資料上顯示，極具考證價值，局將和廟方所權人商討，後續如何執行保存的工作。
江明赫表示，這間三山國王廟遭祝融前，地方鄉親都不太了解三山國王與大林發展史的關連性，但藉由這塊出土的「永垂石碑」，可看到右上角的「三山國王」等文字，還相當清楚，且左上角年份「道光」等字，也相當清晰，待專家整理後，應可從內文找出許多重要的史料。
江明赫指出，根據《嘉義管內采訪冊》〈打貓北堡．祠宇〉文獻資料，提到三山國王廟在大莆林街中，崇祀三山國王，道光元年（1821）捐民財建立。
江明赫說，此廟宇在20世紀各文獻都無記載，直到20世紀末，中山路與台1線交會附近一民宅後院，發現道光年間三山國王的香燈田業碑，且該宅正廳祀三山國王三王，證明該址應為三山國王廟，可能毀於1906年的嘉南大地震。
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